Фиаско РФ под Угледаром: россияне не знают, что делать 6.02.2023, 18:23

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Качество российских подразделений падает.

Российская армия продолжает безуспешные попытки штурмовать Угледар, который находится под полным контролем ВСУ. Более того, после тяжелых потерь последних дней оккупанты не решаются проводить крупномасштабные атаки, бросая в бой лишь небольшие подразделения, которые не представляют большой угрозы для украинской армии.

Об этом сообщает OSINT-исследователь и офицер ВСУ, пишущий под ником Tatarigami_UA.

Противник продолжает атаки небольшими группами пехоты, прикрываемые артиллерийским и танковым огнем с закрытых позиций, однако безуспешно – ВС РФ не решаются проводить крупномасштабные атаки.

Россияне не прекратили переброску дополнительных сил в район Угледара и сосредоточили значительные силы, сформированные из смешанных частей из разных бригад и армий. Однако важно не спешить с выводами на основании больших сосредоточений, т. к. качество резервов ниже качества уничтоженных частей - 155-й и 40-й бригад ВС РФ.

«Резервы в основном пополняются частями, которые ранее понесли критические потери и были переведены для восполнения потерь. Они укомплектованы мобилизованными солдатами и офицерами. Если со 155-й и 40-й бригадами не удалось добиться результатов, я не вижу, что эти ребята могут чего-то добиться», - отметил офицер.

По его словам, российские военные продолжают насыщать район артиллерией и пехотой, однако пока неясно, планирует ли противник развивать еще одно крупномасштабное наступление с менее качественными войсками или сосредоточит больше войск для небольших тактических продвижений.

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