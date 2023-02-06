СМИ сообщили о задержании топ-чиновников Гомеля 3 6.02.2023, 18:50

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Глава Железнодорожного района и его зам не появились на рабочем месте.

Информацию о возможном задержании главы Железнодорожного района Гомеля Александра Сивакова со ссылкой на своих читателей опубликовало издание «Сильные Новости».

Как сообщил очевидец, чиновника вывели в наручниках из здания администрации.

Также ресурс упоминает о возможном задержании заместителя главы администрации по вопросам экономики Натальи Жук.

Александр Сиваков не появлялся в публикациях госсми с конца декабря 2022 года. Однако, он продолжает числиться в качестве главы на сайте ЖД администрации.

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