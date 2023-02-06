Верховная Рада Украины призывает не допускать спортсменов из Беларуси и РФ на Олимпиаду 2 6.02.2023, 19:31

Обращение направлено Международному олимпийскому комитету.

Верховная Рада Украины призывает не допускать спортсменов из Беларуси и России на международные соревнования, включая Олимпиаду. Обращение направлено Международному олимпийскому комитету, Национальным олимпийским комитетам, парламентам стран, международным спортивным федерациям. Украинский парламент отреагировал на обсуждения в МОК о возможном допуске белорусов и россиян к Олимпийским играм в нейтральном статусе и при антивоенной позиции.

Верховная Рада называет Беларусь и Россию «странами-террористами». Подчеркивает, что МОК «не учитывает жестокий и варварский характер войны, развязанной Российской Федерацией при поддержке Беларуси против Украины, направленный на геноцид украинского народа». Во время войны уже погибло более 220 украинских спортсменов, почти 500 детей. В обращении напоминается о зверствах российских оккупантов в отношении мирного украинского населения, о варварских обстрелах жилых районов.

Украинский парламент считает, что допуск белорусских и российских спортсменов, а также судей во время войны к международным соревнованиям «станет нескрываемой поддержкой этой войны».

Международный олимпийский комитет заявлял, что продолжать полное отстранение белорусов и россиян от международных соревнований не позволяет позиция ООН по поводу «дискриминации по национальному признаку», а также «принципы олимпийского движения». Украина и Латвия уже пригрозили бойкотом Олимпиады. На 10 февраля запланирована встреча министров спорта 40 стран мира, которые заявят о своем отношении к возможному участию спортсменов из Беларуси и России в Олимпиаде.

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