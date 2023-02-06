США намерены перекрыть импорт российского алюминия с помощью пошлин в 200% 1 6.02.2023, 20:09

Такие высокие тарифы фактически остановят поставки российского алюминия в США.

Власти США могут прекратить поставки российского алюминия в страну — штаты могут ввести пошлину в 200% на импорт металла из России, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Так США намерены оказать давление на Москву в связи с приближением годовщины вторжения в Украину.

Такие высокие тарифы фактически остановят поставки российского алюминия в США, указывает агентство. Окончательное решение еще не принято, президент Джо Байден еще не дал официального разрешения на это действие, отмечает собеседники издания. Белый дом беспокоится, что ограничение поставок нанесет ущерб аэрокосмической и автомобильной отраслям.

Власти США рассматривают введение пошлин на импорт алюминия уже несколько месяцев. Единственный производитель алюминия в России — «Русал», принадлежащий холдингу EN+, который основал олигарх Олег Дерипаска. «Русал» — вторая в мире компания по производству алюминия, при этом для США импорт этого металла из России традиционно составляет 10% от общей доли поставок.

Однако в октябре импорт алюминия из России в США упал до чуть более 3%. Тогда Bloomberg сообщал, что Белый дом обдумывает полный запрет на импорт российского металла. Новость обеспокоила американских импортеров, которые решили постепенно отказываться от российского алюминия. При этом в целом поставки металла в Штаты вырос до 11,6 тысяч тонн в ноябре и почти до 11 тысяч тонн в декабре, отмечает агентство.

Спрос на российский металл в США постепенно снижался еще и из-за того, что алюминиевые компании из Европы переносили производство на территорию Штатов, насыщая рынок металлом местного производства, отметили аналитики Промсвязьбанка.

США уже вводили санкции против EN+ и «Русала» в 2018 году, в том же году под ограничения попал и сам Дерипаска. Однако позже Минфин США отменил решение о санкциях против компаний из-за после того, как Дерипаска согласился на реструктуризацию управления этими активами.

Если США ограничат импорт алюминия, Россия может перенаправить его экспорт в Китай, пишет Bloomberg. Раньше Москва также перенаправила экспорт нефти, однако страны Азии, преимущественно Китай, Индия и Турция, закупают ее с существенным дисконтом.

В январе нефтегазовые доходы России упали на 46% год к году, а общие доходы обвалились на 35%, сообщил Минфин. В результате дефицит бюджета за первый месяц 2023 года составил 1,7 трлн рублей.

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