На юге Казахстана зафиксировали сильное землетрясение

На юге Казахстана зафиксировали сильное землетрясение7
- 6.02.2023, 20:22
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Магнитуда – 5,4.
Сегодня 6 февраля землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано и в Казахстане.
Об этом пишет местное издание «КазТаг».
«6 февраля в 19 ч. 02 мин. 40 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 628 км к западу от города Алматы на территории Казахстана. Магнитуда MPV 5.4», - говорится в сообщении сети сейсмических станций ООО «СОМЕ».
Также толчок был зафиксирован в:
Темирлане - 3 балла;
Шимкенти - 2-3 балла;
Тарази - 2 балла.