Белорусский боец ВСУ Александр Молчанов получил ранение 4 6.02.2023, 21:02

3,110

Александр Молчанов

У бойца сильная контузия.

Белорусский боец ВСУ Александр Молчанов получил ранение.

«Всем признателен, кто беспокоится о моем здоровье и самочувствии. У меня ранение не серьезное, так, царапина и сильная контузия, серьезных последствий это иметь не будет. Просьба, пока мне не звонить — мне голосом разговаривать не удобно, да и со слухом у меня уже давно не очень. Если что – я на связи в текстовых мессенджерах. Россияне сегодня отгребли так, как давно на моем участке с ними не случалось и по одномоментному количеству дохлых с их стороны и потерянной техники они побили все свои предыдущие рекорды. Рад, что мне довелось присутствовать при этом событии», - написал Молчанов в Facebook.

Фото предоставлено Charter97.org Александром Молчановым

Фото предоставлено Charter97.org Александром Молчановым

Как сообщал Charter97.org, Александр Молчанов участвует в боях за Угледар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».