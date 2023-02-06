Белорусский боец ВСУ Александр Молчанов получил ранение4
- 6.02.2023, 21:02
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У бойца сильная контузия.
Белорусский боец ВСУ Александр Молчанов получил ранение.
«Всем признателен, кто беспокоится о моем здоровье и самочувствии. У меня ранение не серьезное, так, царапина и сильная контузия, серьезных последствий это иметь не будет. Просьба, пока мне не звонить — мне голосом разговаривать не удобно, да и со слухом у меня уже давно не очень. Если что – я на связи в текстовых мессенджерах. Россияне сегодня отгребли так, как давно на моем участке с ними не случалось и по одномоментному количеству дохлых с их стороны и потерянной техники они побили все свои предыдущие рекорды. Рад, что мне довелось присутствовать при этом событии», - написал Молчанов в Facebook.
Как сообщал Charter97.org, Александр Молчанов участвует в боях за Угледар.