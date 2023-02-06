Норвегия станет одним из крупнейших доноров Украины 6.02.2023, 21:30

Ослов может выделить Киеву в ближайшие пять лет $7,3 млрд.

Норвегия может выделить Украине в ближайшие пять лет 75 млрд крон ($7,3 млрд), а деньги на это взять из своего Пенсионного фонда – крупнейшего в мире суверенного инвестфонда размером $1,3 трлн.

В понедельник премьер-министр страны Йонас Гар Стёре обсудил с парламентскими партиями план по выделению по 15 млрд крон ежегодно в течение пяти лет на помощь Украине в военной и других областях. Об этом он сообщил агентству Bloomberg, добавив, что Киев сможет воспользоваться деньгами по собственному усмотрению, в зависимости от потребностей.

Лидеры двух партий, не входящих в правительство, сказали, что положительно оценивают его план.

Стёре подчеркнул важность долгосрочных обязательств, которые берет на себя Норвегия, «они продемонстрируют украинцам нашу готовность поддерживать их в течение длительного времени».

Норвежский пакет помощи на $7,3 млрд станет одним из крупнейших в Европе и в мире. Главный донор Украины – США, в прошлом году они направили стране 48 млрд евро ($51,4 млрд по текущему курсу) военной, гуманитарной и финансовой помощи, по подсчетам Кильского института мировой экономики (данные на 20 ноября). При этом принятые в 2022 г. законы предусматривают выделение в общей сложности $68 млрд, указывает Центр стратегических и международных исследований.

На втором месте, по данным Кильского института, – Великобритания с 7,05 млрд евро ($7,5 млрд). За ней и окажется Норвегия со своими $7,3 млрд.

Германия выделила 5,44 млрд евро ($5,8 млрд). Уже в январе она также согласилась поставить Украине БМП Marder и танки Leopard.

Евросоюз в целом недавно одобрил предоставление 18 млрд евро на финансирование дефицита украинского бюджета.

Страны ЕС призывали Норвегию поделиться с Украиной значительными доходами от продажи нефти и газа, которые она получила в прошлом году. И выступая в парламенте в прошлый четверг Стёре сказал, что для помощи будут «временно» задействованы средства Пенсионного фонда:

«Мы считаем это оправданным, когда обострилась ситуация в сфере безопасности. В наших национальных интересах, чтобы Украина не проиграла эту войну, а у нас есть свобода маневра благодаря необычайному доходу от нефтяного сектора».

Фонд получает средства от государственной нефтяной компании Equinor и инвестирует их в 70 странах. В его портфеле акции примерно 9000 компаний, ему принадлежит около 1,4% всего мирового фондового рынка, а активы достигают $1,3 трлн.

За первые три квартала 2022 г. Equinor получила $20,9 млрд прибыли (данные за IV квартал еще не обнародованы), тогда как за весь 2021 г. – $10 млрд.

Правительство Норвегии старается ограничить использование средств Пенсионного фонда для бюджетных целей на фоне самой высокой за последние 30 лет инфляции. Выделение же денег из фонда Украине и норвежскую экономику не разогреет, и инфляцию не подстегнет, считает Стёре.

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