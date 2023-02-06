В Горках ввели плату за пользование беговой дорожкой на стадионе 6.02.2023, 21:36

Час стоит 2 рубля 20 копеек с человека.

Администрация городского стадиона в Горках почистила от снега одну беговую дорожку и ввела плату за пользование ею — 2.20 рубля за один час, пишут horki.info.

«Очень интересная история. Теперь, чтобы людям сходить на стадион, нужно заплатить 2.20 за час, — возмущаются жители райцентра в социальных сетях. — Это без инструктора и медработника — просто походить по стадиону. Там много людей пенсионного возраста и тех, кто восстанавливается после инсульта. Ну, хоть инвалидам бесплатно».

Horki.info проверили информацию о нововведении в администрации стадиона. Оказалось, что действительно, час пользования беговой дорожкой стоит 2 рубля 20 копеек с человека. Этот формат работы проходит в тестовом режиме.

Расчищена пока только одна дорожка по кругу. Одновременно пользоваться ею могут несколько человек. Посетителям разрешат также пользоваться раздевалкой.

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