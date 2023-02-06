закрыть
6 февраля 2023, понедельник, 21:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Охваченный огнем вражеский танкист сбегает с поля боя

  • 6.02.2023, 21:49
Видеофакт: Охваченный огнем вражеский танкист сбегает с поля боя

Видео снято близ Угледара.

Украинские артиллеристы успешно атаковали вражескую технику, совершавшую наступательные маневры вблизи Угледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсетях. На первых кадрах через поле бежит вражеский танкист, охваченный огнем. Один из танков бронированной группы пытается начать движение, но взрывается. Всего на поле можно насчитать четыре бронемашины. Две из них, это – танки.

«Неудачная попытка российского наступления в районе Угледара», - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников