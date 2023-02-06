Видеофакт: Охваченный огнем вражеский танкист сбегает с поля боя
- 6.02.2023, 21:49
Видео снято близ Угледара.
Украинские артиллеристы успешно атаковали вражескую технику, совершавшую наступательные маневры вблизи Угледара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсетях. На первых кадрах через поле бежит вражеский танкист, охваченный огнем. Один из танков бронированной группы пытается начать движение, но взрывается. Всего на поле можно насчитать четыре бронемашины. Две из них, это – танки.
«Неудачная попытка российского наступления в районе Угледара», - пишет в комментарии к видео автор публикации.