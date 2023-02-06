Видеофакт: Охваченный огнем вражеский танкист сбегает с поля боя 6.02.2023, 21:49

Видео снято близ Угледара.

Украинские артиллеристы успешно атаковали вражескую технику, совершавшую наступательные маневры вблизи Угледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсетях. На первых кадрах через поле бежит вражеский танкист, охваченный огнем. Один из танков бронированной группы пытается начать движение, но взрывается. Всего на поле можно насчитать четыре бронемашины. Две из них, это – танки.

«Неудачная попытка российского наступления в районе Угледара», - пишет в комментарии к видео автор публикации.

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