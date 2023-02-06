В Минобороны Беларуси обеспокоены резким ростом числа полетов разведывательной авиации у западных границ 14 6.02.2023, 22:08

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В Минобороны сообщили о 140 полетах за неделю.

В Минобороны Беларуси заявили о выросшем в разы числе полетов разведывательной и боевой авиации у западных границ. Об этом в эфире СТВ заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси по идеологической работе Анатолий Булавко.

«Хотелось бы отметить, что, к сожалению, если брать определенный промежуток времени, то говорить о том, что интенсивность полетов военной, боевой авиации, разведывательной авиации какая-то появилась тенденция к снижению — мы этого сказать не можем. Более того, количество полетов увеличивается кратно», — сказал Булавко.

По его словам, если раньше шла речь о 30, 50, до 70 полетов в месяц, «то сейчас, на прошлой неделе, конкретная цифра — более 140 полетов за неделю».

«Из них практически третья часть — это разведывательная авиация. Как пилотируемая, так и беспилотники. О чем это может говорить? Это говорит о том, что летчики на сопределе осваивают воздушное пространство, а разведчики на сопределе наблюдают за нашей реакцией, как мы на это будем реагировать», — считает заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси.

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