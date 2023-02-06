В Украине решили отложить отставку министра обороны Резникова 3 6.02.2023, 22:15

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Алексей Резников

Из-за угрозы российского наступления.

Отставку главы Минобороны Украины Алексея Резникова отложили из-за подготовки к наступлению России, пишет Bloomberg. Накануне депутат партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что он покинет свой пост.

Днем 6 февраля депутат Марьяна Безуглая сказала, что на этой неделе объявлений не будет. Задержка связана с рисками для системы страны перед ключевым совещанием по поставкам оружия на этой неделе и военными приготовлениями, объяснила она.

Сменить Резкикова на посту главы Минобороны, по словам Арахамии, должен был руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

Последнее слово в кадровых вопросах высшего военного командования остается за президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечает Bloomberg. Его офис не ответил на запрос агентства.

Арахамия, депутат от партии Зеленского, заявил в воскресенье, что Резников займет новый пост в кабинете министров. По его словам, его назначат министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины «для усиления военно-промышленного сотрудничества».

56-летний Резников, бывший юрист, возглавил Минобороны в 2021 году. Он стал главным архитектором защиты Украины от вторжения России и возглавил контрнаступление ВСУ, отмечает Bloomberg.

Отставку Резникова Арахамия объяснил тем, что «война диктует кадровую политику», а «время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки». Назначение Буданова на пост министра обороны, по его словам, является «абсолютно логичным для военного времени».

Перед этим изданием «ZN» опубликовало расследования, в котором утверждалось, что Минобороны закупает продукты для военных по ценам в два-три раз выше розничных. После этого Зеленский отправил в отставку сразу четырех высокопоставленных чиновников, в том числе заместителя главы Минобороны Вячеслава Шаповалова и главу профильного департамента Минобороны Богдана Хмельницкого. Суд арестовал обоих на 60 суток.

Резников назвал расследование «искусственной информационной атакой под выдуманным предлогом». По его словам, завышенные цены на куриные яйца были ошибкой при подготовке контрактов.

Комментируя слухи о своей отставке, Резников заявил, что «ни один чиновник не вечен в кресле». «Следует быть готовым, что этот этап закончится. Решение [о том], быть мне министром обороны или нет, принимает один человек — это президент Украины Владимир Зеленский», — сказал Резников.

При этом он отметил, что впервые слышит о планах назначить его главой Минстратегпрома.

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