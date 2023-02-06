Кулеба: Украина работает над получением первой эскадрильи западных самолетов 6.02.2023, 23:05

В МИД Украины заявили, что F-16 может быть не первым боевым самолетом, который получит Киев.

Консолидированная команда Офиса президента и Кабмина Украины активно работает над разблокировкой решения о предоставлении Киеву первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона «Єдині новини».

Министр отметил, что с точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания базовой моделью для Украины является американский F-16. В то же время, не обязательно именно эта модель станет первым иностранным боевым самолетом, который получит Украина.

«Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Grippen, французский Mirage или Rafale, или Eurofighter. Принципиально открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживания, на которую именно модель делать основную ставку», - отметил он.

Глава МИД добавил, что единственные барьеры партнеров в предоставлении Украине боевых самолетов — это психология. Он напомнил, что такие же препятствия в свое время мешали получению РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot и западных танков, но Украине все же удалось преодолеть барьеры и разблокировать поставки этих типов вооружения.

«Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов. И здесь Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Офис президента, лично президент Владимир Зеленский — вся команда работает над тем, чтобы открыть эту последнюю закрытую дверь», - подчеркнул он.

Министр напомнил, что никакие опасения партнеров по предоставлению Украине предыдущих типов вооружения не оправдались. По его мнению, так же не оправдаются страхи и опасения относительно предоставления Украине иностранных боевых самолетов, поэтому решение следует принимать как можно скорее.

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