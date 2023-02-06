На границе взялись за вклинивающихся «ждунов» и установили знак 6.02.2023, 23:43

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Поможет?

Не так давно на границе изменились правила: перестало действовать и платное бронирование, и «бесплатная очередь». Отныне платят все, а въезд в зону ожидания осуществляется в порядке живой очереди. В пункте пропуска «Брест» продолжаются проблемы — там сравнительно небольшая по площади зона ожидания. Основная колейка тянется за пределами этой зоны. Поэтому водители хитрили, чтобы застолбить место в очереди. С появлением знака «Остановка запрещена» это будет сложнее сделать. Хотя, как говорят местные, полностью проблему он не решит, пишет Onliner.

В накопителе пункта пропуска «Брест» довольно немного мест для легковушек — около сорока. В итоге основная колейка формируется не в самой зоне ожидания, а на подъезде к ней, не доезжая до шлагбаума с будкой, где проходит регистрация в электронной очереди. Даже в будний день. Наименьшая очередь наблюдается в ночь с субботы на воскресенье. Второй выходной в довольно религиозной Польше является неторговым днем, многие белорусы считают, по воскресеньям там делать нечего.

На подъезде к пункту пропуска формируется «очередь в очередь на границе». Она может доходить буквально до Брестской крепости.

Для понимания времени ожидания. Если хвост очереди находится в районе экотропы «Дорога жизни», прохождение границы займет около суток. Если колейка заканчивается в районе поворота направо на малом кольце — ждать придется примерно 10 часов.

Очевидно, в таких условиях водители придумывают, каким образом попасть в Польшу побыстрее. Большинство этих методов противоречат главному закону очереди. Есть несколько способов. Держать место «для друга/родственника» — стоять на полкорпуса позади впереди находящейся машины, а потом в эти «форточки» подъезжают те самые друзья. Зачастую так именно продают очередь — держат отнюдь не для знакомых, а на продажу. «Влезуны» пользуются тем, что кто-то из очереди зазевался и вовремя не продвинулся. «Ждуны» просят одних людей припарковаться на обочине, а потом, спустя какое-то время, когда очередь продвинулась, запрыгивают в колейку при первой возможности, объясняя уже другим людям, мол, просто на время отошли, а раньше стояли.

Именно для борьбы со «ждунами» и установлен знак «Остановка запрещена» с табличкой «Эвакуатор». Теперь у честных водителей, ожидающих в очереди, появилось законное основание прогнать хитрецов — вызвать ГАИ в связи с нарушением требования знака. Он появился перед поворотом направо на малом кольце (как показано на карте). Начиная от въезда в зону накопителя до этого места ширина проезжей части позволяет припарковаться. Дорога чуть дальше по ходу увеличения хвоста очереди довольно узкая, остановиться там проблематично.

Судя по всему, стоящие в очереди водители уже вовсю пользуются правом вызвать ГАИ на нарушителей. Замечали и сотрудников, самостоятельно (без вызова) фотографирующих номера припаркованных у обочины машин.

Вроде как теперь со «ждунами» можно разобраться. Осталось побороть самых наглых «влезунов» (этот метод гарантированно заканчивается скандалом) и продавцов мест в очереди. Последние, по словам брестчан, за свои услуги получают по 25 долларов. Нередко у них даже нет виз. За одну ходку в очередь можно заработать дважды: в первый раз — при пропуске вперед себя «друга»; второй — если уступить собственное место заказчику. Несложно посчитать: при подобной ежедневной «занятости» можно получать 1,5 тысячи долларов в месяц. Очевидно, что в пунктах пропуска с большими накопителями такой вид бизнеса невозможен.

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