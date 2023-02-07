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Кадыров заявил о намерении «денацифицировать» Польшу

  • 7.02.2023, 0:32
  • 1,320
Кадыров заявил о намерении «денацифицировать» Польшу

Глава Чечни истерит из-за поставок в Польшу военной техники из США.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лично у него есть намерение «денацифицировать и демилитаризовать» Польшу после успешного завершения «специальной военной операции» в Украине.

Так он прокомментировал слова главы Бюро международной политики польского президента Мартина Пшидача о том, что Варшава ожидает от Вашингтона поставок военной техники взамен той, что Польша отправила Украине. В частности, уточнил Пшидач, это танки Abrams и зенитные ракетные комплексы Patriot. Он добавил, что целью Варшавы является «сдерживание России».

«Я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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