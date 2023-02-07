Зеленский анонсировал назначение глав ОВА
- 7.02.2023, 2:19
Ими станут люди с военным опытом.
Вскоре ряд приграничных и прифронтовых областей получат новых руководителей. Ими станут люди с военным опытом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Также усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов — приграничных особенно и прифронтовых - назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих сейчас угроз», - заявил Зеленский.
По его словам, он будет информировать общество о каждом своем решении о новых назначениях.
Президент Украины также добавил, что таким образом страна будет совмещать полученный нашими людьми опыт защиты Украины с конкретной управленческой работой на должностях в местной и центральной властях.