Зеленский анонсировал назначение глав ОВА 7.02.2023, 2:19

Ими станут люди с военным опытом.

Вскоре ряд приграничных и прифронтовых областей получат новых руководителей. Ими станут люди с военным опытом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Также усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов — приграничных особенно и прифронтовых - назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих сейчас угроз», - заявил Зеленский.

По его словам, он будет информировать общество о каждом своем решении о новых назначениях.

Президент Украины также добавил, что таким образом страна будет совмещать полученный нашими людьми опыт защиты Украины с конкретной управленческой работой на должностях в местной и центральной властях.

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