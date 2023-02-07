В украинской разведке раскрыли количество российских оккупантов в Беларуси 7.02.2023, 3:08

Беларусь является хабом для подготовки россиян к войне в Украине.

В Беларуси сейчас находятся около 9 тысяч российских оккупантов.

Белорусская территория «сегодня такой хаб для возобновления, тренировки, для подготовки орков для войны в Украине», рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире Freedom.

По его словам, россияне и, в частности российские военные, считают себя особой группой и остальные люди, в том числе белорусы, для них — люди второго сорта. Представитель ГУР добавил, что между российскими и белорусскими военными есть накал, и он только будет увеличиваться.

«Российских оккупантов в Беларуси около 9 тысяч находится и да, действительно, используются и беларусские полигоны для тренировок и обучения так называемых частично мобилизованных и, в том числе госпитали и больницы для того, чтобы лечить раненых в Украине рашистов, поскольку система медицины в самой России не вытягивает ни военная, ни гражданская по количеству раненых…», - сказал Юсов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».