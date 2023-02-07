Военный эксперт: Российских танкистов ждет огромный сюрприз 7.02.2023, 4:41

Олег Жданов сравнил западные танки с техникой РФ.

Военный эксперт Олег Жданов назвал преимущества западных танков, которые получит Украина, по сравнению с российской техникой. По его словам, танки Leopard превосходят в точности наведения даже российские Т-90.

«Технологически западные танки, к примеру, версия Leopard 2А5, которую передает нам Германия, она конечно в точности и скорости наведения превосходит даже российский танк Т-90 «Прорыв», я уже не говорю о Т-72», – пояснил он во время эфира на своем канале в YouTube.

Кроме того, как бы россияне не модернизировали советский танк Т-72, «но конструктивно он остается Т-72».

«Т-80 тоже остается Т-80. Это никак не новый по конструкции танк. А вот Leopard А5, да, это более современная (техника – ред.) или даже Leopard А4 готов конкурировать с этими танками и он технологически лучший, более оснащен. Все зависит от версии комплектования. Ну, надеюсь, что нам дадут не самую плохую комплектацию этих танков. Да-да, тогда российских танкистов ждет огромный сюрприз на поле боя», – подчеркнул Жданов.

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