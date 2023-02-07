«Беларусь в течение семи лет может стать членом Евросоюза» 2 7.02.2023, 8:12

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Мы нормальная европейская страна.

В Киеве в пятницу, 3 февраля, завершился 24-й саммит Европейский Союз — Украина. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина станет членом ЕС.

Как это повлияет на наш регион? Почему будущее Беларуси — в ЕС и НАТО? Как вступление в Евросоюз изменит жизнь простого белоруса?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

— Во-первых, необходимо отметить, что в Киев во время войны приехало практически все руководство Евросоюза. Также было несколько еврокомиссаров.

Таким образом ЕС показывает, насколько важна для него Украина и делает заявление о полной своей поддержке украинского народа в столь сложный период.

Украина получила заверение в том, что ее видят частью Европейского Союза. Однако одновременно с этим говорят, что это будет после войны и в случае проведения экономических реформ правительством страны, в первую очередь — борьбы с коррупцией.

Мне кажется, что вхождение Украины в ЕС может произойти в течение 5-7 лет. Перед вступлением (об этом шла речь на саммите в Киеве) Украина может получить так называемый промышленный безвиз — когда ее товары будут беспошлинно или с минимальными пошлинами допущены на рынок ЕС. Сейчас это происходит во время войны и может продлиться до вступления Украины в это объединение и, безусловно, это крайне выгодно для украинской экономики.

— Вы представляете гражданскую кампанию «Европейская Беларусь», которая выступает за вступление нашей страны в ЕС и НАТО. Почему вы считаете, что Беларусь должна идти путем евроинтеграции, а не быть, к примеру, мостом между Западом и Востоком?

— Несмотря на такую красивую метафору, наверное, люди не хотят жить ни на мосту, ни под мостом, а хотят жить в собственных домах или в очень хороших квартирах, в которых живет большинство жителей стран Евросоюза. У нас сегодня нет другого выхода, как идти в ЕС и НАТО.

Мы знаем, что Россия, которая не горит любовью к странам Балтии, особенно к Эстонии, не напала на них (хотя завоевать их было бы достаточно просто) потому, что эти страны являются членами НАТО. Нападение на одну страну означает включение в борьбу всего Альянса. Именно вступление в ЕС и НАТО обеспечит поступательное развитие белорусской экономики, будет гарантировать ее безопасность, в том числе — ядерную, а также несет перспективы и благополучие для белорусов, их правовую защищенность.

Еще хочу добавить, что какими-то особенными быть не нужно. На самом деле, мы такая средняя европейская страна и важно понимать, что сегодня Беларусь по населению — это 2% от всего населения ЕС и десятые доли процента от ВВП Евросоюза. Нам нужно двигаться в правильном направлении именно для того, чтобы белорусы имели перспективы хорошей жизни.

— Не получится ли так, что Беларусь превратится в отсталый рынок сбыта для ЕС, учитывая состояние экономики и промышленности, которое мы имеем?

— Было бы хорошо, если бы мы стали таким рынком сбыта европейских товаров. Евросоюз — это на самом деле взаимовыгодное предприятие. Страны ЕС получают миллиарды долларов технической помощи. Например, наша соседка Польша получает на семь лет более 100 миллиардов евро прямой технической помощи.

Когда мы находимся в Литве, Польше, Болгарии, Румынии и других странах, то видим, что вот этот мост построен на деньги ЕС, этот музей был реконструирован, благодаря помощи ЕС, эта дорога была построена на деньги Евросоюза и так далее.

Для того, чтобы не быть как-раз этим отсталым уголком Европы, которым мы сегодня являемся (потому что у белорусов самые низкие зарплаты в Европе, не учитывая воюющую сегодня Украину), нам нужно быстро догонять. Если Беларусь будет частью ЕС, то сможет получить передовые немецкие станки, которые позволят нам быстрыми шагами двигаться в направлении развития других европейских стран.

— Вы уже упоминали фактор России. Многие вам скажут, что РФ никогда не позволит, чтобы Беларусь вошла в Евросоюз. Что бы вы ответили таким людям?

— К счастью, Россия не обладает правом вето для вступления стран в ЕС. Да, ее мнение могут учитывать, но хочу сказать, что в 2004 году произошло большое расширение НАТО, тогда страны Центральной и Восточной Европы, а также наши балтийские соседи вступили в НАТО и ЕС. Однако Путин активно не протестовал, хотя был в то время президентом России.

Мы сможем войти в естественные для нас союзы, когда Россия будет слабая. Сегодня она сама начала войну, которая может привести к ее распаду. В конце концов решать будет белорусский народ и те страны союзов, которые дают добро на расширение блока НАТО и ЕС.

— Среди некоторых белорусских политиков патриотического лагеря есть мнение, что «ЕС — это новый СССР, где мы можем потерять свою идентичность» и альтернативой является Балто-Черноморский союз. Правы ли они??

— Пока политики из Беларуси и Украины в свое время играли в Балто-Черноморский союз, элиты Польши, Чехии, стран Балтии взяли твердый курс на вступление в большие европейские союзы. Уже в 1999 году Польша, Чехия и Венгрия стали членами НАТО. Руководителем Польши тогда был президент Александр Квасневский, который в свое время был членом ЦК ПОРП (Польской объединенной рабочей партии).

Элиты Польши понимали, насколько выгодно и обязательно для их страны стать членом вот этих цивилизованных союзов. Ведь тут появляются вопросы: кто будет платить за Балто-Черноморский союз? Откуда он будет брать деньги, вооружения? Кто будет экономическим мотором этого объединения?

Когда мы станем частью ЕС и НАТО, то могут быть региональные образования, например — Вышеградская группа. Со временем может быть и Балто-Черноморское объединение или более широкое объединение АБЧ — страны Адриатического, Балтийского и Черного морей. Они могут иметь какие-то региональные различия только в составе большого союза.

Как раз таки необходимо быть обычными европейскими странами. Не перемудрствовать в этом вопросе, потому что куда мы денемся? Все наши соседи — члены ЕС и НАТО. И Украина им будет. Где будет Беларусь со своим не таким большим экономическим потенциалом? Наше место в Европе.

— Давайте еще поговорим о НАТО. Объясните, зачем Беларуси вступать в Альянс? Кто-то говорит о «швейцарской модели» нейтральной и внеблоковой страны. Это возможно или нет?

— Сейчас — нет. Мы видим, что страны с многосотлетним опытом, как Швеция или многодесятилетним опытом нейтральности, как Финляндия, уже сегодня являются членами ЕС и заявили о необходимости быстрого вступления в Североатлантический Альянс. Там есть сложности, Турция блокирует, но, тем не менее, они свой выбор сделали.

Швейцария — это особенная страна, хотя бы потому, что является самым горным государством в пропорциональном отношении в Европе. Страна, где есть немецкие, итальянские, французские кантоны. Это очень специфические образования. Нейтральность Швейцарии сохраняется благодаря традициям и географии.

В нашей стране — 90% белорусов. При всем разнообразии, мы почти мононация и равнинная территория. Мы знаем, что когда страна отказалась от ядерного оружия вместе с Украиной, то по Будапештскому меморандуму нам обещали определенные гарантии безопасности. Мы видим, что это никак не выполняется, поэтому, как я говорил вначале, чтобы не стать жертвой нападения соседа с Востока или чтобы на нашу территорию не пришел хаос, когда Россия будет распадаться или трансформироваться, нам нужно иметь прочную защиту, в том числе — и ядерную.

Большинство стран Европы небольшие. Мы тоже по населению и по площади, если войдем в ЕС, то будем 15-й страной. По площади мы больше, чем Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания и Швейцария вместе взятые.

Эту территорию надо защищать и лучше бы действовать в условиях Альянса. Мы видим, что Украина переходит на стандарты НАТО. У нас есть оборонный потенциал, свой военно-промышленный комплекс. Чтобы мы производили товары, продукцию, вооружения по передовым технологиям, стандартам, мы должны находиться в НАТО, которое, если говорить простыми словами, обеспечит безопасную жизнь для граждан Беларуси.

— Вы уже назвали цифру в 5-7 лет для Украины. Смотря на опыт европейской интеграции других стран, насколько мы можем быстро пройти этот путь?

— Безусловно, с момента падения режима Лукашенко и вывода российских оккупационных войск с нашей территории, с момента восстановления демократии в Беларуси — до 10 лет. Здесь как раз таки нахождение рядом Украины нам может ускорить этом путь. Украина, конечно, раньше начала движение в сторону Европы и НАТО, но ее экономика значительно пострадала от войны. Мы меньше по территории, лучше организованы. Вместе с Украиной мы можем пройти этот путь быстрее, чем если бы мы двигались сами.

Географическая логика требует выравнивания границ на Востоке, чтобы она была общая. Также экономическое будущее Беларуси будет зависеть, на мой взгляд, от реализации инфраструктурных транзитных проектов, в том числе — по линии Север-Юг, от Скандинавии до Черного и Адриатического морей. Инфраструктурные проекты гораздо легче будут идти, если Беларусь будет членом ЕС, как страны Скандинавии, Балтии и Украина.

Это будет понятно и для руководителей Европы, и ведущих европейских корпораций, что важно, чтобы на этой территории были общие права, законы, экономические правила, технологические стандарты.

Мы должны использовать эти возможности, чтобы со всеми нашими соседями находиться в передовом экономическом союзе.

— Мы говорили о том, что ЕС может предложить белорусам. Что Беларусь как страна может предложить большой европейской семье?

— В первую очередь Беларусь имеет выгоднейшее географическое положение. У нас перекресток таких дорог с Севера на Юг и особенно — с Запада на Восток.

Беларусь не является каким-то отягощающим фактором для ЕС. Такая средняя нормальная европейская страна по площади. У нас высокообразованные люди. Сейчас большое количество белорусов находится в европейских странах по понятным причинам. Эти люди получат образование, европейский и предпринимательский опыт. Поэтому интеграция Беларуси в ЕС будет выгодной для Европейского союза, не будет представлять для него никаких проблем.

Беларусь в ЕС защитит восточный фланг границы. С другой стороны, это может помочь трансформационным процессам и в России. Не будет у них желания нападать на Восток ЕС, когда Беларусь и Украина будут надежно защищены. Это будет в интересах всех стран, в том числе — стран Евросоюза и россиян.

На самом деле, вхождение Беларуси в ЕС — это вариант, который будет выгоден всем. И белорусам, и ЕС, и России, которая будет заниматься своими вопросами — обустраивать Урал, Сибирь и так далее, стремиться к демократическим стандартам.

У нее не останется уже надежд забрать то, что плохо лежит. Это приведет к стабилизации ситуации во всей Евразии.

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