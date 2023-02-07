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Нефтяная удавка для Путина

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  • Павел Климкин
  • 7.02.2023, 8:14
  • 5,056
Нефтяная удавка для Путина
фото: getty images

Дальше будет больше.

Предварительные ограничения на нефть работают супер. Средний размер скидки на российскую нефть держится на уровне 40% и не снижается, несмотря на все усилия РФ обойти запреты. С нефтепродуктами обойти ограничение будет еще сложнее, ведь супертанкеры их не перевозят. Заморозить Европу не удалось. Там, кстати, уровень запасов газа в хранилищах на начало февраля 76% – по сравнению с 41% в прошлом году. Как говорится, почувствуйте разницу.

Но главный показатель российских проблем — это российский бюджет. За январь его расходы выросли на две трети по сравнению с прошлым годом — это, кстати, показатель, сколько России стоит война. А вот доходы упали почти втрое.

Такая тенденция уже второй месяц и напрямую связана с эмбарго на российскую нефть и потолок на нее. Цивилизованные страны больше ни нефть, ни российские нефтепродукты не покупают, а для всех остальных действует ограничение. Для Кремля возникает реальная и ощутимая уже сейчас угроза макроэкономической дестабилизации.

Я видел разные оценки потерь российского режима в зависимости от колебаний цен на нефть: от 75 до 125 млрд долларов в год. И это очень круто. Главный результат — Москва вынуждена играть, учитывая «красные флажки», установленные Западом. Россия остается поставщиком, но перестает быть игроком. Дальше будет больше.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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