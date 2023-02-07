Чай с полонием, крушение вертолета, «новичок»: Лукашенко стал ненужным свидетелем

Чай с полонием, крушение вертолета, «новичок»: Лукашенко стал ненужным свидетелем10
- 7.02.2023, 8:22
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Таких обычно убирают.
Путин и Лукашенко договорились вскоре определить дату новой встречи. «Высший госсовет» «союзного государства» Беларуси и РФ планируется провести в апреле – мае. Лукашенко и Путин также обсудили будущие действия в рамках «союзного государства» по обеспечению безопасности стран.
По словам источника телеграм-канала BRIEF, Москва и Минск продолжают разыгрывать сценарий формирования напряжения на границе с Украиной.
В то же время Лукашенко обеспокоен возможностью перехвата власти. Все это происходит на фоне слухов о возможном уходе или устранении Лукашенко, отмечают авторы телеграм-канала.
Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал обострившуюся паранойю Лукашенко:
«Лукашенко — ключевой свидетель и соучастник военного преступления.
Свидетелей обычно убирают.
Чай с полонием, крушение вертолета, новичок, укус тайпана. Метод может быть самый экзотический», — написал Дмитрий Болкунец.