В Белгородской области при странных обстоятельствах погиб российский полковник

В Белгородской области при странных обстоятельствах погиб российский полковник1
- 7.02.2023, 8:44
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В последние часы своей жизни он сопровождал груз для десантников в «ДНР».
Рядом с населенным пунктом России Валуйки Белгородской области внезапно скончался оккупант со званием полковника Игорь Суворов. В последние часы своей жизни он сопровождал так называемый гуманитарный груз для десантников в квазиреспублике «ДНР».
Об этом рассказал известный блогер и журналист Денис Казанский, ссылаясь на данные в российских социальных сетях. Он иронично заметил, что таинственные смерти стали уже традицией среди «ценных кадров» российских захватчиков.
«Странные дела в последнее время творятся у оккупантов. То некрофилу Мангушеву в тылу череп прострелили. То полковник Суворов загадочно погиб в Валуйках Белгородской области. Что у них там вообще происходит?» – написал он.
Действительно командование Суворова обстоятельств и причин внезапной смерти своего подельника не называет. Однако отметило, что для них он был «образцом патриотизма во всех смыслах».