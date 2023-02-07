Телеграм-каналы: Лукашенко намекнули, что за ним «идут» 2 7.02.2023, 9:00

3,144

фото: anadolu agency

Началась реальная охота за активами семьи диктатора.

Президент ОАЭ не без помощи американских дипломатов, понял токсичность отношений с «белорусской семьей». Последние недавние сигналы из Вашингтона отрезвили арабских друзей. Все осознали, что началась (реальная охота за активами семьи Лукашенко https://charter97.org/ru/news/2023/2/3/534807/), сообщает телеграм-канал («Белорусская разведка» https://t.me/heneral_kgb/237).

Получив «сигнал», (Лукашенко рванул в ОАЭ https://charter97.org/ru/news/2023/2/3/534847/), собрав там всех заинтересованных лиц. К традиционному пулу «кошельков» было добавлено еще около десятка белорусских и несколько российских бизнесменов среднего звена, на которых «размазывались» активы семьи и прятались инвестиционные концы.

Основная задача - спрятать конечных бенефициаров, затруднить поиск американским и европейским финансовым разведкам. Самолет диктатора привез часть засвеченного американцами кэша, который частично уехал в Зимбабве.

Первоначально главный шейх постарался уклониться от токсичной встречи. Виктору (пришлось буквально упрашивать об аудиенции https://charter97.org/ru/news/2023/2/4/534990/). Лукашенко ждал почти неделю безрезультатно и вылетел в Зимбабве. Там «сверяли часы» по будущим расчетам белоруской техникой и произвели часть оплаты за личные одолжения президента Зимбабве тем самым «меченым» кэшем, прибывшим из Минска, обеспечив его будущую лояльность.

Схема такова: подконтрольные семье Лукашенко активы «выкапывают» полезные ископаемые, отмывают и реализуют их через другие африканские страны на мировом рынке. Полученная выручка летит по запутанной траектории и оказывается на аффилированных счетах семьи Лукашенко в ОАЭ. Кэшем рассчитываются с хозяином Зимбабве, а техникой - с государством Зимбабве. Деньги за технику на белорусские заводы оплачивают структуры из ОАЭ, оставляя всю прибыль у себя в кармане.

Схема безупречно работала по всему миру, пока Лукашенко не вляпался в Украину. Американцы реально взялись за его бизнес и запахло жареным….

Все же удалось уломать шейха на встречу и Лукашенко рванул из Зимбабве обратно. На встрече ему тонко, по-восточному, намекнули, что за ним «идут». Лукашенко заверил, что предпримет меры и более не доставит беспокойств уважаемому семейству. Уехал, поджав хвост. Провожать отправили силовика-брата, что является абсолютным и унизительным сигналом: «выметайтесь отсюда, вы создали проблемы».

Итог: Лукашенко, как пообещал шейху, готовится к выводу пяти миллиардов из ОАЭ в Минск под прикрытием «арабских инвестиций». Как Лукашенко спланировал, именно эти деньги станут страховым полисом и в случае аврала покроют необходимые финансовые нужды Беларуси, если русские откажутся помочь в 2023 году. Интересно, что именно 5 миллиардов российской помощи выклянчивал Лукашенко у российских «братьев» накануне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».