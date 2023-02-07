«Зарплата дала возможность «шиковать»: путешествовать и многое себе позволить» 7.02.2023, 9:08

Ольга Осипович

Рассказ белоруски, которая в 32 года круто изменила свою жизнь.

Мы знаем случаи, когда психологи приходят в «айтишку», но чтобы наоборот... Психолог по образованию Ольга Осипович пробовала свои силы в IT, но покинула эту сферу, чтобы снова развиваться в психологии. До этого были панические атаки, выгорание, депрессия. Сейчас Ольга намерена своим примером показать, что психотерапия ‒ это не про «долго и дорого», а про максимально быстрый путь к цели. Сайт myfin.by опубликовал рассказ белоруски:

— Стоит начать с того, почему я сразу не стала психологом. В 2012 году я окончила БГПУ по специальности «практический психолог» в дипломе. Примерно на третьем курсе я решила, что психологом на жизнь не заработаю и вообще ‒ нужно было учиться на айтишницу. Поэтому на четвертом пошла работать менеджером по активным продажам в агентство интернет-маркетинга. Так начался мой менеджерский путь длиной почти в 11 лет. Все это время я интересовалась психологией и так или иначе применяла ее в работе.

В 2017-м я стала маркетологом в компании ‒ вендоре CRM-систем. Помимо маркетинговых задач, я занималась организацией бизнес-ивентов в Беларуси, РФ и Украине. Именно тут у меня собралась первая команда ‒ отдел маркетинга.

После ухода из компании в 2020-м моей целью стала «трушная айтишка». Причем я хотела двигаться исключительно в менеджерском направлении и желательно в роли Project Manager. Прямого опыта управления проектами у меня не было, поэтому сразу пошла учиться на менеджера проектов в сфере разработки ПО.

Спустя несколько месяцев поисков и стажировки в небольой студии моя мечта сбылась. 31 декабря, прямо на Новый год, мне пришел желанный оффер в крупную компанию по разработке мобильных игр. Меня взяли на роль режиссера рекламных креативов ‒ по сути, на менеджерскую позицию, но чуть ниже «статусом», чем менеджер проекта.

Зарплата дала возможность «шиковать»: снова путешествовать и многое себе позволять. Тогда, кстати, я купила себе первый курс личностного роста.

В июле 2021 года меня перевели на сложный проект как сильного специалиста, и тут я заболела COVID на 2 недели. Когда вышла в новую команду, то поняла, что на проекте все плохо: все выгоревшие, а у менеджмента от меня высокие ожидания, от чего я начинаю стрессовать. Проработав месяц, поняла, что не справляюсь. Как итог ‒ мне прилетает «критический фидбэк» от менеджеров и команды, который никак не учитывал мои достижения на прошлом проекте. Его вывод, что я слабый специалист здесь и сейчас.

Первая мысль: «Почему такая несправедливость, я же так вкладывалась в эту работу!» А вторая: «Если с IT не получится в итоге, пойду в психологи, не зря же 5 лет училась».

Я не собиралась отказываться от своей IT-мечты, поэтому начала работать по 10‒14 часов, чтобы всем доказать, что я крутой специалист. Напряжение росло, в сентябре я взяла мини-отпуск, и тогда у меня случилась первая паническая атака. Затем к паническим атакам подключились постоянная тревожность, нервозность и страх заболеть.

До и после панических атак

Я держала все в себе и рассчитывала, что справлюсь сама, ведь «я же психолог». Искала спасение самостоятельно: книги, YouTube, походы по врачам, остеопаты, медитации, исключение кофе и сладкого. Но ровным счетом ничего не помогало.

К декабрю 2021 года стало понятно: мне нужна профессиональная помощь. Панические атаки были уже раз в неделю, я плохо спала и ела, сложно было сконцентрироваться на работе, не хотелось выходить на улицу. Хотя внешне никто ничего не замечал, кроме того, что я похудела. Мой вес за полтора месяца снизился на 6 кг до отметки 54 кг при росте 175 см.

На работе напряжение тоже росло: мне все сложнее давался проект, я начала думать, что IT ‒ это вообще не мое. В один из дней я прямо из офиса уехала к психологу в кризисный центр, который нашла по первой ссылке в «Гугле». На первой сессии психотерапевт просто спасла меня. Так началась моя еженедельная терапия. Тогда я познакомилась с ДПДГ* ‒ методом, который рекомендован ВОЗ при работе с кризисными и травматическими ситуациями. Теперь я сама активно использую его в работе с клиентами.

Десенсибилизация и переработка движением глаз (ДПДГ) ‒ метод психотерапии, разработанный Френсин Шапиро для лечения посттравматических стрессовых расстройств, вызванных переживанием стрессовых событий.

В феврале 22-го у меня был запланирован отпуск на Шри-Ланке. Перед отпуском я договариваюсь с менеджером на смену роли режиссера на менеджера проектов. Мы обсуждаем, что за время отдыха мне найдут подходящую команду. Я очень рассчитывала, что в отпуске меня «отпустит» окончательно. 26 февраля я смогла улететь. После отпуска приняла решение не возвращаться в Беларусь и без какой-либо подготовки полететь в Турцию. В первый день выхода после отпуска, в чужой стране с очень ограниченным количеством денег в кармане, я получила сообщение, что проект не нашелся и нам придется расстаться с компанией.

В этот момент в голове уже просто фонило: «Уходи, ты можешь быть психологом, ты уже столько всего знаешь про невроз и панические атаки!» Но я сопротивлялась, ведь у меня контракт на 5 лет и на законодательном уровне компания не может меня уволить без моего согласия. В итоге я нашла себе новый проект сама и меня взяли проджектом с внутренним испытательным сроком на 3 месяца. В середине апреля я вернулась в Беларусь.

Все это время я была в психотерапии.

К весне панических атак уже не было, но осталась ежедневная тревога, поэтому я продолжала копаться в себе. К этому моменту за плечами уже были несколько психологических курсов по тревожности, с десяток прочитанных книг, консультации у разных психотерапевтов, иногда за $200 час.

Я никак не могла найти причину своего состояния, поэтому решила воспользоваться нестандартными методами лечения и в мае поехала на йога-ретрит ‒ «модное мероприятие для хипстеров», как говорили мои друзья. С июня 22-го я ходила в группу, разбиралась в причине тревожности и все больше понимала, что IT ‒ это не мое. В итоге, как я сейчас шучу, Вселенная мне помогла ‒ 1 июля меня официально уволили из компании, где я работала.

Увольнение и продолжение учебы

Что я делала после увольнения? Через пару дней я оплатила 5-месячное обучение по кризисной психологии ‒ той самой методике ДПДГ, в которой мой психотерапевт работала во время панических атак. Причем внесла сразу полную стоимость ‒ около $1000, хотя можно было разбить ее на 5 частей. Я понимала, что могу бросить и не доучиться, а полная предоплата была для меня хорошим мотиватором.

В целом я прикинула, что за два последних года, с момента покупки первого курса по личностному росту в 2020-м, вложила в свое образование около $6000. Сюда входит больше 150 часов дополнительного психологического образования, 4 месяца в группе расстановок, более 20 часов супервизии, 1 год личной терапии с несколькими психотерапевтами, онлайн-курсы по тревожности, неврозу, психосоматике и личностному росту.

В начале учебы по психологии я думала так: «Попробую, если не получится ‒ вернусь обратно в IT». Протокол работы мы изучили в первую неделю, и после отработки в группе можно сразу применять его в работе. А при наличии медицинского или психологического образования после прохождения всех модулей обучения и экзаменов, помимо сертификата, выдавали справку гособразца. С первой недели обучения я начала консультировать: сначала ребят в группе, потом знакомых, через месяц появились первые клиенты за деньги.

Привычной зарплаты на карту уже не будет

В IT-компании я сильно выгорела, плюс мой панический год и все события в мире сильно отразились на здоровье. Я решила порадовать себя так, как никогда в жизни: купила новый велосипед, макбук, поехала в отпуск в Грузию во время перерыва в учебе. После Грузии в сентябре мое состояние резко ухудшилось: возвратилась тревожность и началась апатия.

Я понимала, что теперь я сама по себе и привычной зарплаты на карточку 2 раза в месяц уже не будет. При этом не могла подняться с кровати и спала до обеда. Подливало масла в огонь то, что родные и даже некоторые друзья не поддерживали мое намерение стать психологом. Реакции «прилетали» из разряда: «Какая психология, сколько ты там заработать сможешь, психологов тьма, иди обратно в IT!»

С момента увольнения я жила на «подушке безопасности». У меня начала маячить мысль: «Деньги рано или поздно закончатся!»

У меня было несколько клиентов, я начала вести блог в Instagram, но новых заявок на консультации было мало. Я начала сомневаться в том, что психология была верным решением, и забросила резюме в несколько IT-компаний. Но с учетом сокращений рынок был переполнен специалистами, а предложений стало в 10 раз меньше.

В середине сентября пришло приглашение на собеседование в крупную компанию. После первого этапа я поняла: нет, я не хочу обратно в IT! ‒ и отказалась идти на второй этап собеседования. В начале ноября я прошла сертификацию по своему обучению и окончательно приняла решение двигаться дальше в психологию. Я рассказала всем, что уже несколько месяцев консультирую, и начала продвигать свой блог.

В новую профессию ‒ в 32 года

Легко ли в 32 начинать все с нуля? Нет! Но веру в себя, желание развиваться и учиться дальше дают результаты моих клиентов. У многих клиентов я первый или второй психолог, а всего за 7 месяцев у меня было 17 клиентов.

Пока работаю онлайн из дома. Клиенты подобрались в прямом смысле со всего мира: Казахстан, Литва, Польша, Грузия, Канада, РФ, Бали и, конечно же, родная Беларусь. В основном на консультации приходят девушки 22‒25 лет или старше ‒ 35‒40. Мужчины тоже есть, но меньше. В основном среди парней айтишники, фрилансеры и предприниматели.

Первая диагностическая сессия на 40 минут в Zoom у меня бесплатная. Это нужно для определения, могу ли я помочь клиенту и подхожу ли ему как специалист. Ко мне приходят с разными запросами, но беру я в работу не все.

Откуда обо мне узнают

В основном клиенты приходят по рекомендации моих же клиентов или знакомых, которые знают, что теперь я консультирую. Также я продвигаю себя в Instagram, через нетворкинги, ивенты и телеграм-каналы. Платной рекламы пока нет, но она в планах после наполнения блога весной.

В данный момент нахожусь в платном наставничестве ‒ это психолог и маркетолог, муж и жена, которые помогают психологам и другим помогающим практикам с продвижением и развитием личного бренда.

Планы

Главное ‒ продолжать учиться и консультировать. Хочу обучиться основам современной психосоматики PSY 2.0 (курс покупаю в феврале), интересны кризисная психология и коучинг.

Очень хочу провести офлайн-ивент по современной психологии и пригласить туда коллег и своих преподавателей, в этом мне поможет опыт организации мероприятий.

Как бы банально это ни звучало, но последние несколько лет я искала себя. Пройдя весь этот путь длиной почти 11 лет, когда я работала с людьми, разруливала кризисы в отношениях, смену работы, боролась с невротическим расстройством и паническими атаками, в финале я получила ответы на вопросы «кто я?» и «чего я хочу на самом деле?».

Моя миссия сейчас, как психолога и человека, показать, что психотерапия ‒ это не только про «долго» и про «бесконечное копание в детстве». Это про результат, к которому можно прийти быстро с нужными инструментами, сохранив его надолго.

Хочется пожелать всем верить в себя. Если внутри вы чувствуете, что идете в верном направлении, просто идите к своей цели маленькими и большими шагами и не бойтесь! Да, в начале может быть трудно, будут сомнения и, возможно, даже никто не поддержит. Возможно, вы не раз споткнетесь. Но в итоге ваши люди и целый мир обязательно вас поддержат и помогут проложить прямой маршрут к вашей цели.

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