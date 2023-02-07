Гиркин потроллил Пригожина за «дуэль» с Зеленским 1 7.02.2023, 9:19

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Главарь ЧВК «Вагнер» все чаще выставляет себя клоуном.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин потроллил главаря «Вагнера» Евгения Пригожина за идею воздушной дуэли с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Телеграм-канале Гиркин заметил, что для Пригожина было бы эпичнее вызвать на дуэль президента США Джо Байдена.

«Не совсем понял - а что он Зеленского, а не Байдена на дуэль на Миг-29 вызвал? Это было-бы однозначно круче... Хотя... дождемся, когда его назначат начальником РВСН или ВКС? Вот тогда выражение «весь мир в труху!» - обретет под собой некоторые (выходящие за пределы анекдота) очертания», - отметил Гиркин.

Напомним, вчера главарь международной преступной организации ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин похвастался, что бомбил украинский Бахмут, где все еще живут люди. Кроме того, боевик также вызвал на воздушную дуэль президента Украины Владимира Зеленского.

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