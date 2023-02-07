После Турции землетрясения продолжаются по всему миру, на Израиль обрушился мощный шторм 7.02.2023, 9:23

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Новые толки зафиксировали в ночь на 7 февраля.

В ночь на 7 февраля в Кахраманмараше (Турция) произошло новое землетрясение силой 5,3 балла. Пережившая трагические землетрясения утром 6 февраля Турция ночью столкнулась с новыми испытаниями стихией.

Подземные толчки силой 5,3 балла зафиксировали в Кахраманмараше, сообщает AllQuakes Earthquake Monitor.

Также Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает о землетрясении магнитудой 5,1 балла близ острова Тайвань.

Кроме этого, землетрясения чувствовали по всему миру.

Тем временем на Израиль обрушился мощный зимний шторм «Барбара». Он принес с собой сильные порывы ветра, проливной дождь и резкое похолодание – температура воздуха опустилась почти до минусовых отметок, пишет (The Times of Israel https://www.timesofisrael.com/winter-storm-barbara-set-to-blow-in-with-furious-winds-heavy-rain-and-snow/).

В результате непогоды пострадали несколько человек. Так, упавшая ветка в городе Тель-Монд серьезно травмировала 11-летнего мальчика.

В то же время 75-летняя женщина и мужчина 40 лет получили легкие травмы в прибрежном городе Нетания, а 81-летняя женщина - легкие травмы в Тель-Авиве, обе были сбиты с ног сильным ветром. Местами повреждены линии электропередач, а из-за обильного снегопада на Голанских высотах для посетителей закрыли главный горнолыжный курорт на горе Хермон.

Метеорологи говорят, что непогода задержится в Израиле минимум до 9 февраля, а 7 февраля температура воздуха по-прежнему будет снижаться.

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