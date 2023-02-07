Куда исчезли руководитель одного из гомельских районов и его заместитель? 7.02.2023, 9:29

Александр Сиваков

О топ-чиновниках поступает противоречивая информация.

Как сообщал сайт Charter97.org, гомельское издание «Сильные новости» написало, что еще несколько недель назад читатель написал в редакцию, что в городе был задержан глава Железнодорожного района Александр Сиваков. Его, мол, вывели в наручниках из здания администрации. Также поступала информация, что могла быть задержана и заместитель главы районной администрации Наталья Жук.

Официальной информации о задержании чиновников до сих пор нет, но, по слухам, это может быть связано с коррупцией. Подтвердить эту информацию на данный момент изданию не удалось, но факт в том, что обоих чиновников нет на рабочем месте.

В приемной районной администрации сообщили, что Александр Сиваков и Наталья Жук находятся на больничных. На официальном сайте заведения они тоже пока присутствуют.

«Сильные новости» обращают внимание, что в белорусских условиях подробности коррупционных дел часто появляются позже, вспомнив недавнее громкое дело бывшего министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи. В начале мая прошлого года он был снят с должности с формулировкой «в связи с совершением проступка, несовместимого с пребыванием на государственной службе», а позже стало известно, что бывший министр попался на взятках. Недавно суд приговорил его к семи с половиной годам тюрьмы, сократив год по амнистии.

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