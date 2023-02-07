Бои под Бахмутом: окрестности усеяны телами «вагнеровцев» 3 7.02.2023, 9:38

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Украинские военные опубликовали видео с ликвидированными наемниками.

6 февраля Генштаба ВСУ отчитался о ситуации на восточном фронте, в том числе - о событиях под Бахмутом Донецкой области. Кроме того, украинские военные опубликовали несколько видео, в которых рассказывают о деталях боев.

Информация обнародована на официальной странице Facebook командования и в ряде военных пабликов.

В течение суток 6 февраля Генштаб опубликовал, как обычно, два отчета. В первом – подробно остановился на направлениях, в которых совершаются штурмы армии РФ.

На Бахмутском направлении произошло 4 попытки штурма на отрезке фронта около 24 км.

Васюковка - село в 5 км северо-западнее Соледара, на противоположной стороне трассы Т0513, которая следует от Северского до Бахмута;

Прасковеевка - село между Красной горой и Бахмутом, расположенное на перекрестке между трассами М03 (Славянск-Бахмут) и Т-513;

Бахмут;

Ивановское – село в 2 км к западу от Бахмута, расположенное на трассе Т0504.

Бойцы Украинского Добровольческого Батальона (УГБ) объяснили детали штурмов, происходящих вокруг города.

Военные опубликовали несколько видео, в которых рассказали, кто противостоит ВСУ под Бахмутом. В частности, на видео видны 4 тела – это наемники ЧВК «Вагнер», говорится в комментарии.

При этом указывается, что «вагнеровцами» усеяны поля вокруг городка в Донецкой области. Это доказывает и запись: на площади 3 на 3 метра - четверо «двухсотых» оккупантов.

Сергей Ильницкий (Сокол), заместитель командира УГБ, кроме того, записал обращение. Мужчина пояснил, что его подразделение недавно воевало на южном отрезке фронта - освобождало Херсонщину. При этом – никогда не отступал. Итак, уверен военный, под Бахмутом будет так же.

Чтобы понять, насколько «горячо» под Бахмутом по сравнению с другими участками фронта, можно обозначить населенные пункты, обстрелянные врагом:

Красная Гора,

Бахмут,

Клищиевка,

Курдюмовка.

На карте можно обозначить указанные населенные пункты - штурмовавшиеся и обстреливаемые - на всем отрезке фронта на Луганщине и Донетчине. Тогда можно заметить следующее:

у Бахмута армия РФ штурмует каждую 6 км и одновременно обстреливает населенные пункты, соседствующие направлениям штурма;

возле Донецка произошло 9 штурмов на 42-километровом отрезке фронта, между тем об обстрелах в вечерней сводке не упоминалось (только - Озеряновка);

у Кременной – условное затишье: есть обстрелы, но только один штурм.

На карте видно, что самые ожесточенные попытки штурма – под Бахмутом, а самое спокойное место – под Кременной.

Отметим, на онлайн-карте боевых действий DeepState заметно, что именно у Бахмута за последние два дня произошли определенные изменения. В частности, враг продвинулся выше Красной Горы на севере и подошел к окрестностям на юге.

От новых позиций врага до Краматорска – около 30 км.

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