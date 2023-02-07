«В месяц у меня спокойно получалось зарабатывать $1000» 1 7.02.2023, 9:46

5,226

Сколько стоят и как выглядят готовые бизнесы в Беларуси.

Уже начало февраля, а значит, в продаже нет ни одного цветочного бизнеса — будьте готовы покупать их уже после 8 Марта. Зато есть десятки других предложений, где все сделал предыдущий владелец, а вам осталось только взять и купить готовый бизнес. Журналисты собрали на «Барахолке» Onlíner интересные предложения до 40 тыс. рублей.

«Подходит даже для пассивного дохода»

На продажу выставили необычно много мест, где наводят красоту. Кажется, что все вокруг только и делают, что колют губы, но среди объявлений о продаже таких бизнесов не нашлось, в основном готовы расстаться с парикмахерскими и кабинетами маникюра. Цены на готовые предложения стартуют от 10,5 тыс. рублей — как раз за столько предлагают студию шугаринга/депиляции в центре Минска.

Арендная студия расположена в здании гостиницы «Беларусь», на 20-м этаже. Новый владелец бизнеса бонусом получит красивый вид на Немигу и будет пользоваться бесплатной парковкой. Площадь кабинета — 18 «квадратов», там есть свой санузел с душевой кабиной. Вот как все выглядит внутри:

Купить бизнес может как сам бьюти-мастер, так и человек, который планирует нанять специалиста, а сам будет получать пассивный доход, объясняет нынешняя хозяйка студии Екатерина.

— Я занимаюсь только депиляцией, работаю в свое удовольствие — нет такого, чтобы с утра и до вечера. Никогда не выхожу по воскресеньям и очень редко по субботам, не экономлю на материалах, и в месяц у меня спокойно получалось $1000, притом что цены я сейчас не поднимала. Есть база клиентов, много делают сразу комплексы практически на 100 рублей.

Можно самому с нуля научиться делать депиляцию, но нужно знать нюансы, могу поделиться. Если будет наемный сотрудник, то нужно сразу брать хорошего работника, потому что если элементарно не поддерживать порядок, то клиентов можно легко потерять.

При желании студию можно переделать в кабинет массажа или маникюра и увеличить средний чек клиента, говорит Екатерина. Удобным будет и то, что студия находится в здании гостиницы: можно принимать клиентов в любое время.

— Клиенты очень часто спрашивали, какие еще есть услуги, кроме депиляции — может, ресницы или брови. Им удобно прийти в одну студию за несколькими процедурами.

Если покупатель бизнеса тоже будет работать в основном в будни, то в выходные можно сдавать кабинет другому мастеру и тоже получать небольшую прибавку.

Вариант для пассивного дохода, где необязательно работать самому, — парикмахерская с уже подобранным персоналом. Готовый вариант есть в быстрорастущем «Минск-Мире» за 40 тыс. рублей. Там уже успели сделать ремонт, найти оборудование, поставщиков и сотрудников.

Есть все нужные для салонов вещи, в том числе три парикмахерских кресла для клиентов, мойка, телевизор, шкаф для косметики, мебель для зон ожидания клиентов и ресепшена, а также помещение для отдыха сотрудников и хранения инвентаря.

Хозяйка этой студии не парикмахер, просто захотела заниматься бьюти-бизнесом, но потом изменились семейные планы, поэтому его приходится продавать. Покупателя обещают полностью ввести во все процессы и сопровождать в первый месяц работы.

— Реальный срок окупаемости — до года, — считает Татьяна, владелица бизнеса. — Можно рассматривать это как источник пассивного дохода и периодически контролировать процесс. Продажа изначально не планировалась, все делали под себя: ремонт, закупки, чтобы я полноценно занималась. Все, что нужно для работы, уже есть: в штате трое опытных мастеров, бухгалтерские услуги оказывает отдельная компания, с которой заключен договор, договоры на поставку косметики тоже есть.

Все расположенные рядом дома сданы более года назад, сейчас идет активное заселение, база клиентов пополняется достаточно быстро.

Форма собственности бизнеса — частное унитарное предприятие.

Почем другие бьюти-бизнесы?

Студия для наращивания ресниц в Боровлянах — 35 тыс.

Салон красоты в Минске — 15,7 тыс.

Студия косметического отбеливания зубов в Гродно — 13,5 тыс.

Маникюрный бизнес в Минске — 5,2 тыс.

Фитнес-студия в Минске — 34,5 тыс.

Магазин в Малиновке — 12 тыс., на Комаровке — 85 тыс.

У торговли есть несколько горячих сезонов, но в любое время на рынке можно найти хотя бы несколько интересных предложений. Одно из них — чайно-кофейный магазин на 12 «квадратах» в минском ТЦ «Магнит». Цена вопроса — 15 тыс. рублей.

Екатерина открыла магазин семь с половиной лет назад, теперь с учетом декретного отпуска ищет для него нового владельца.

— Мы переехали, сейчас дорога до точки — 100 километров. А управлять таким бизнесом удаленно сложно. Сейчас в магазине чай, кофе и сопутствующие товары, специи, продажа кофе и чая навынос, раньше был шоколад ручной работы. Каких-то ноу-хау нет, но можно заработать, просто надо заниматься магазином и контролировать процессы.

Какой доход можно ждать?

— Если будут работать два продавца, а владелец бизнеса будет заниматься общими вопросами, то можно спокойно выходить на сумму от $1000 в месяц. Если работать самому и нанимать одного продавца, это будут уже другие деньги. Некоторые люди работают вообще без наемных сотрудников, сами стоят за прилавком и решают все вопросы — тогда они могут лучше узнать покупателя и понимать, как лучше развивать бизнес.

Из интересных предложений на «Барахолке» — магазин выпечки на Комаровке, который совмещен с производством. Бизнес продается из-за переезда.

Ценник немаленький — 85 тыс., и он явно выбивается из нашего бюджета, но здесь готовы торговаться. Если бы магазин был в любом другом месте, наверняка обошелся бы дешевле, но и поток людей был бы меньше.

Магазин действующий и полностью оборудованный, в штате пять человек. Договор аренды действует до 2026 года с правом продления. В месяц за аренду надо платить 2700 рублей плюс около 1600 рублей за «коммуналку».

Что еще по магазинам?

Магазин продуктов за 25 тыс.

Магазин сладостей за 5,8 тыс.

Магазин профессиональных средств для уборки за 13,2 тыс.

Магазин стройматериалов за 7 тыс.

Зоомагазин за 22,5 тыс.

Самый странный бизнес? Выставка редких тварей

Следующий бизнес — это точно не для всех. Он вырос из зоомагазина ИП и превратился в выставку, базируется она в Витебске. Сейчас владельцы оценивают ее в 35 тыс. рублей. Говорят, дешевле невозможно: в стоимости около 50 питомцев и оборудование для них. Рыбки, насекомые, рептилии… Пауков на всякий случай не показываем.

— Началось все с личного интереса к похожим выставкам. Сначала был зоомагазин, там появился уголок с необычными животными не для продажи. Посетители очень интересовались ими, в итоге все переросло в постоянную выставку.

Оценить экономический эффект от выставочного бизнеса пока сложно: он работает с ноября прошлого года. В первые месяцы все шло неплохо, но нужно больше рекламы.

— Если собирать такую выставку с нуля, получится дороже. Взять, например, одного ската — он стоит 2 тыс. рублей. Плюс аквариумы, другое оборудование. У нас уже был опыт, мы знали поставщиков, где взять дешевле.

По сути, мы продаем бизнес по себестоимости. А что касается дохода, это дело будет приносить доход, но космических заработков не будет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».