Cколько раз в сутки нужно есть, чтобы быть стройным и здоровым 2 7.02.2023, 10:24

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Фитнес-тренер расставила все точки над «i».

В современной погоне за красивыми фигурами люди часто экстремально ограничивают себя в приемах пищи. Одни эксперты советуют есть пять раз в сутки. Другие же уверяют, что лучшим вариантом является трехразовое питание.

О том, сколько раз в день нужно есть, рассказала фитнес-тренер Анита Луценко на своей странице в Instagram.

Сколько раз в сутки нужно есть

Анита Луценко называет преимущества и недостатки каждого с режимов питания.

Еда 5 раз в день подходит как лечебная диета для людей с язвой. Это обязательное условие. Но здоровые люди не должны питаться как больные. Прием пищи по 5-6 раз в день занимает очень много времени, по-моему, это не имеет смысла.

Еда 4 раза в день может быть удобным способом, который вмещает все необходимые компоненты питания. Ешьте трижды в день полноценно и добавьте перекус в интервале, который достаточно длительный. Или между завтраком и обедом. Или между обедом и ужином. Капучино не следует делать перекусом, лучше соедините с едой.

Еда 3 раза в день — если есть даже по 500 ккал за один прием пищи или больше (а это прям и макароны, и сырники, и картофель с селедкой, и десерт после еды), то все равно за день получится 1500 -1700 ккал, что будет прекрасно поддерживать вашу стройную и, что важнее, здоровую форму.

Здесь обольщает кофе, латте, капучино, компоты в промежутках между едой, которые могут нагонять и 500 и 700 ккал дополнительно. Тогда уже будет плюс в весе.

Еда 2 раза в день тоже может быть нормой, если удобно. Сложность в том, чтобы втиснуть необходимый белок в эти 2 приема (примерно 80 г белка: а это и курица, и яйца, и творог, и рыба, и бобовые). Это почти нереально.

Так что может быть недостаточно белка или овощей, а с ним и клетчатки, и витаминов. Но можно справиться.

Еда 1 раз в день. Утром и до ночи с небольшими перерывами все время что-то забрасывать в себя — это не здорово, вредит организму, всем системам, стимулирует есть еще больше. Организм привыкает, что все время должна поступать пища и он готов пускать соки каждые 30 минут.

Так зарабатывают диабет и избыточный вес. Неправильное пищевое поведение и страдание на фоне «я, еда и моя фигура».

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