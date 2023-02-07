Сегодня – день рождения Евгения Афнагеля 7.02.2023, 10:46

Евгений Афнагель

Одному из лидеров белорусской оппозиции исполняется 44 года.

Евгений Афнагель родился 7 февраля 1979-го. Окончил Белорусский государственный педагогический университет (БГПУ) имени Максима Танка, факультет истории. Был у истоков создания оппозиционного движения «Зубр», координатор «Европейской Беларуси».

После событий 2010-го несколько лет находился в вынужденной эмиграции. Затем вернулся в Беларуси и стал одним из лидеров Сопротивления. Неоднократно задерживался и отбывал административные аресты.

В очередной раз Евгений Афнагель был задержан 25 сентября 2020-го. При этом в его квартире была выломана дверь.

25 мая Афнагеля приговорили к 7 годам колонии усиленного режима. Суд над Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» проходил в закрытом режиме.

Он отбывал срок в Новополоцкой колонии № 1, а потом ему усилили режим и перевели в Могилевскую тюрьму № 4. За время в заключении у Евгения испортилось зрение.

Поддержать Евгения Афнагеля можно письмами солидарности: Тюрьма № 4. 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».