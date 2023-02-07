«Чиновникам придется выбирать между Geely и иранскими авто» 7.02.2023, 10:55

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Экономист рассказал о ситуации на авторынке Беларуси.

В конце января в Иране было подписано соглашение об экспорте в Беларусь и Россию иранских легковых автомобилей от Saipa Group. Наряду с этой новостью белорусская автомобильная ассоциация «БАА» фиксирует падение продаж новых автомобилей на белорусском рынке за январь 2022 года, пишет «Салiдарнасць».

— Продажи в январе составили 756 легковых автомобилей, что на 46% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца. Начиная с июня 2022 года неизменным ежемесячным лидером является Geely. В январе 2023 года было продано 543 автомобиля этой марки. На втором месте расположилась LADA, на третьем — JAC, — уточняют в «БАА».

Журналисты обсудили с экономистом Анастасией Лузгиной причины падения продаж новых автомобилей на белорусском рынке и какие шансы в данной ситуации есть у иранских авто.

— Беларусь столкнулась с существенным падением продаж новых автомобилей в 2022 году, — отмечает в экспресс-комментарии экономист. — В 2011 году были введены изменения по ввозным таможенным пошлинам, с того момента белорусы начали покупать иномарки российской сборки, потому что они были дешевле, чем те же иномарки европейской сборки. Однако в 2022 году многие бренды ушли с российского рынка, соответственно, белорусы лишились возможности покупать автомобили напрямую у официальных дилеров.

Если посмотреть на линейку автомобилей, представленную на белорусском рынке, то пошло существенное сокращение: лидируют Geely и LADA. Говорят, что есть также серый или параллельный импорт, когда белорусы ввозят новые иномарки, но значительная часть этих автомобилей может идти на российский рынок.

Эксперт отмечает: предсказать, как пойдет процесс продажи иранских автомобилей в Беларуси сложно. Тем не менее, со слов Лузгиной, это вряд ли те машины, которые бы хотели приобретать белорусы.

— Вполне возможно, что эти продажи будут работать для государственных нужд. Если раньше чиновники катались на европейских иномарках, то теперь будут выбирать между Geely и иранскими автопроизводителями.

Что касается рядовых белорусов, то тут все зависит от цены: будет дешево — найдется покупатель. При этом стоит отметить, что белорусы привыкли покупать неплохие машины. Те же Geely — уже достаточно современные автомобили: не сказать, что это люксовые машины, но, тем не менее, они будут составлять конкуренцию иранским.

Мы можем вспомнить эксперимент с иранскими автомобилями Samand, которые производились в Беларуси, но из этого ничего не вышло. Однако в тот момент был выбор автомобилей, в том числе европейских марок. Сейчас такого выбора нет, что создает конкурентные преимущества тем же иранским производителям.

По мнению экономиста, успех Saipa Group на белорусском рынке будет зависеть от их цены и качества: учитывая, что уровень жизни белорусов в последний год падал, дешевые модели могут быть в какой-то степени востребованы, но вряд ли это будет большой спрос со стороны обычного потребителя.

Что касается ситуации на российском рынке, куда также теперь планируют поставлять иранские авто, то Лузгина отмечает, что в России сейчас наблюдается дефицит новых автомобилей.

— У россиян была хорошая большая линейка европейский, японских производителей, которые они производили внутри страны. Сейчас это все закрылось, и вполне возможно, что иранские автомобили там будут продаваться, поскольку рынок России большой. Тут зависит опять же от ценовой политики, потому что у них есть те же LADA и китайские автомобили.

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