Лукашисты начали судить экс-доцента Наталью Дулину 7.02.2023, 11:05

Наталья Дулина

Пока неизвестно, процесс будет проходить в закрытом, или открытом формате.

Сегодня, 7 февраля, начинается суд над бывшим доцентом Минского государственного лингвистического университета Натальей Дулиной.

Судебный процесс пройдет в Минском областном суде. Пока неизвестно, будет рассматриваться ее дело в закрытом или открытом формате.

Наталья Дулина обвиняется по двум статьям:

• по ч. 1 ст. 361−4 (содействие экстремистской деятельности);

• ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Напомним, экс-доцента МГЛУ Наталью Дулину задержали 3 октября. Против нее возбуждено уголовное дело по статье за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (342 УК). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По версии силовиков, Дугина «выходила на „воскресные марши“, вместе с другими гражданами перекрывала проезжую часть, препятствуя нормальной работе общественного транспорта и другой городской инфраструктуры».

Правозащитники признали Дулину политзаключенной.

Наталья Дулина — бывший доцент кафедры итальянского языка МГЛУ, которая поддержала забастовку и протестующих студентов. В 2020 году она отсидела 14 суток административного ареста по статье за участие в несанкционированном мероприятии и была уволена из университета. В общей сложности ее задерживали с 2020 года шесть раз.

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