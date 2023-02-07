«Через месяц после покупки нам вручили решение о сносе» 3 7.02.2023, 11:15

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Как живет частный сектор на Беды в Минске.

От Сельхозпоселка (большой территории частной застройки в Советском районе Минска) продолжают отрезать куски под многоэтажное жилье. Ближайший кандидат на переход в urban-среду — участок в районе улиц Леонида Беды и Лукьяновича. Местные жители о том, что их усадьбы пойдут под снос, узнали еще несколько лет назад. А в минувшем декабре представители района объявили - новая стройка начнется уже в 2023-м. Журналист realt.by Екатерина Апарина прогулялась по доживающему последние месяцы островку частного сектора и поговорила с теми, кто еще тут живет.

«В прошлом году огород сказали не сажать, мы послушались и без урожая остались»

Едем на улицу Леонида Беды. Трудно себе представить, но еще несколько лет назад обе ее стороны были застроены частными домами. Сейчас же вокруг — разнообразные многоэтажки. Единственный незастроенный пока участок — 1-я и 2-я Поселковые улицы.

На данный момент здесь осталось около 30 домовладений. Признаюсь, эти места мне неплохо знакомы. Живя неподалеку в многоэтажке, последние 20 лет я наблюдаю, как город улица за улицей съедает частные подворья Сельхозпоселка, не оставляя за собой ни крошечки. Кажется, только вчера мы с сыном просили добрую женщину через забор показать нам котят и курочек, как уже сегодня на месте того дома стоит высотка с зоомагазином внизу.

В этом году бульдозер, кажется, доберется и до окраин улицы Беды. Первые дома появились в этих местах в 30-х годах прошлого века, когда территорию Первой всебелорусской сельскохозяйственной и промышленной выставки решили поделить на участки и раздать бесквартирным минчанам. Получается, что здешние постройки простояли тут почти 100 лет. Конечно, многие хаты с той поры были не раз перестроены, какие-то участки осваивались только после войны, но совсем старенькие экземпляры — тут не редкость.

В последнее десятилетие город стал зажимать этот уголок со всех сторон. На противоположной стороне Беды вырос длинный зеленый дом от «Карповича» (был такой застройщик, если помните), а совсем рядом закипела стройка жилого комплекса «4 сезона». Тогда же приговор вынесли и оставшейся части индивидуальных домов.

Идем вместе с фотографом по одной из двух улиц и гадаем: тут живут или не живут вообще. Некоторые дома в поселке выглядят полузаброшенными. Зная о сносе, многие хозяева давно не вели ремонты, да и благоустраивать участки, которые скоро заберут, наверняка не очень хотелось.

Впрочем, на одном из окошек замечаем цветочки и занавески. Да, и из-за забора выглядывает чей-то нос — нет, жизнь тут пока еще есть.

Возле крайнего дома ловим мужчину, который соглашается пообщаться. Оказывается, Николай живет в Сельхозпоселке с самого рождения.

− Этот участок еще мои бабушка с дедушкой получили. И я тут вырос. Пристройку вот эту я уже делал, а вообще наш дом на этом месте стоит с 39-го года. Вокруг в моем детстве только частный сектор был. И школы этой (напротив — СШ № 178) рядом еще не стояло. В армию, когда уходил, то начали на той стороне сносить дома. Думал, вернусь, и уже в квартире буду жить. Ага — я уже восьмой год на пенсии и все еще тут. И ремонтировать, конечно, уже давно эту хату надо, а зачем.

− Когда вас будут сносить, уже знаете?

− Пока живем. Приходили к нам полгода или год назад с бумагами, потом затихло что-то. А так прошлой весной нам уже говорили огород не сажать. Мы послушались, а лучше бы посадили. Во, без урожая остались. Думаю, сейчас потеплеет и уже возьмутся за нас.

− Готовы к переезду?

− В квартиру я не хочу уже. Зачем мне она? Там быстрей помрешь. Буду компенсацию брать.

Идем дальше и продолжаем рассматривать дома. Ставни и заборы у многих покосились, крыши кое-где провалились.

Вообще, приличных коттеджей в этой части Сельхозпоселка почти нет. Единственные выдающиеся дома на всю территорию — аккуратный коттедж из красного кирпича и огромная четырехэтажная постройка из белого.

«Нас все убеждали, что снос будет не скоро»

Наша следующая собеседница тоже мечтала о собственном коттедже на Поселковой. Женщина, можно сказать − местный новосел. Несколько лет назад Татьяна купила здесь старый дом, который собиралась реконструировать. Продавец, да и представители исполкома, убедили ее, что снос этой части будет еще не скоро. Мол, можно еще успеть пожить. В итоге, документы об изъятии участка семья Татьяны получила уже через несколько месяцев после покупки.

− Мы были в шоке, так попали с этим домом! Конечно, никакого ремонта делать не стали. Да, и реконструкцию нам бы уже не разрешили. Первое решение о сносе мы получили в начале 2019 года. Стали ждать, но УКС не шевелился, никто ничего не предлагал. Еще через два года решение просто продлили, и ожидание продолжилось. Так как в доме жить было невозможно, там нужно было все менять, отопление прорвало, то мы уже сами стали всех дергать − везде ходить, писать. Три председателя горисполкома сменилось за это время. Рядом частник успел целый жилой комплекс из четырех высоток возвести. А у нас — тишина. Потом, наконец, в апреле прошлого года дело сдвинулось. Нам предложили таунхаус за Новинками (блокированные дома от УКСа Центрального района), мы согласились, думали, что переезд не за горами. Но в итоге, вся эпопея с документами затянулась почти на год. Мы до сих пор не переехали, сейчас принимается уже повторное решение о выделении нам квартиры в блокированном доме. Честно говоря, мы так уже намучались. Мне кажется, что если бы тут строил частник, то он давно уже снес всю эту «воронью слободку».

− А как ваши соседи, кто куда переезжает?

− Ну, земельных участков в Минске точно никому не дали. Знаю, что предлагали квартиры на Серова, на Олешева рядом. Кто-то согласился, кто-то отказался. Вообще, варианты нормальные, и все это было бы хорошо, если бы только не это долгое ожидание. Думаю, что люди очень устали от всего этого.

Что построят на месте частных домов?

Идем к ближайшим новостройкам. Пятачок возле жилого комплекса «4 сезона», где еще оставалась одна линия усадеб, кажется, уже все. Территория частной застройки обнесена зеленым забором, а за ним уже шумит строительная техника. «Да, начинаем сносить, можете заглянуть», − подтверждают информацию встреченные нами строители. По плану здесь после расчистки территории появится новый детский сад.

Что же касается частного сектора на Поселковой-1 и Поселковой-2, по которому мы гуляли, то он целиком будет отдан под жилье. Как рассказывал глава администрации Советского района Сергей Хильман, после сноса на этом месте возведут два дома, в которых будет около 400 квартир. Проектно-сметная документация на объекты уже прошла экспертизу.

Что именно построят на правой стороне улицы Леонида Беды, уже показал УКС Советского района. На сайте предприятия во вкладке «Проекты» можно найти визуализацию двух многоподъездных домов. Строить здесь будут для нуждающихся, но возможно, что-то перепадет и всем желающим.

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