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Британская разведка назвала главную причину провала «крупного» российского наступления

  • 7.02.2023, 11:16
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Британская разведка назвала главную причину провала «крупного» российского наступления

Раскрыта основная цель оккупантов.

С начала января 2023 года Россия пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине. Ее оперативная цель почти наверняка состоит в том, чтобы захватить контролируемые Украиной части Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российским силам удалось отвоевать территорию всего на несколько сотен метров в неделю. Это связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления.

По данным британской разведки, старшие командиры, вероятно, строят планы, требующие недостаточно укомплектованных, неопытных подразделений для достижения нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления. При этом российские лидеры, вероятно, продолжат требовать масштабных обещаний.

«Маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны», - считают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что российские войска продвинулись на несколько сот метров под Угледаром.

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