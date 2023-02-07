«Все выглядело хорошо и эффектно, но принимать работу в таком виде я отказался» 2 7.02.2023, 11:22

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Чем закончился конфликт отделочника и заказчика.

Тема конфликтов, возникающих между заказчиками и отделочниками, стара как мир. В каждом доме, в каждом подъезде и даже на каждом этаже найдется хотя бы один человек, точащий зуб на строителя. Впрочем, точно так же ситуация обстоит и на «том берегу»: работа с людьми имеет свои особенности, и на долю любого отделочника рано или поздно выпадает клиент с «выподвертом». Так что если бы существовала какая-нибудь вселенская книга жалоб, еще не известно, на чьей стороне был бы перевес. Однако не всегда недоразумения между сторонами заканчиваются на уровне словесной перепалки. Жаркое столкновение с «поножовщиной» разгорелось на прошлой неделе в обычной многоэтажке в Уручье. А началось все с капитального ремонта в квартире, который затеял Юрий, пишет onliner.by.

Ремонт продолжительностью 8 месяцев

Свою 64-метровую трешку минчанин хотел отремонтировать давно — сделать так, чтобы жена (и душа) радовались. Полы, стены, потолки — все должно было быть новым. За работы по преображению квартиры строители взялись в прошлом году. Спустя 8 месяцев все помещения стали свежими и чистыми. Оставался последний штрих перед тем, как расставить мебель и пригласить гостей, — смонтировать натяжные потолки. Во всех помещениях.

— Выбирал я из нескольких кандидатов: одной известной фирмы, которая у всех на слуху, а также двух небольших компаний, о которых узнал по рекомендациям друзей, — вспоминает начало истории Юрий. — Созванивался со всеми, высылал планировку для предварительного просчета, рассказывал, где и сколько должно быть светильников. Все с радостью шли на контакт, поэтому я и подумать не мог, что завершающий этап обернется таким образом…

Расценки получились следующие: $1180 по курсу у большой компании, $1140 и $920 в эквиваленте у двух других.

Можно было сделать и до $800, но без договора, что меня не устраивало. Поначалу я решил сотрудничать с конторой, которая предложила сделать все за $1140, но, увы, мастер был занят и освобождался нескоро, а мне хотелось разделаться с этим побыстрее. Поэтому ничего не оставалось, как обратиться к последним ребятам, тем более мне их очень рекомендовал знакомый прораб.

Перед тем как пригласить их на замер, я еще раз уточнил у своего приятеля, надежные ли эти «потолочники». Он заверил, что все в полном порядке. Тогда мы назначили встречу. В один из вечеров Паша и Миша приехали к нам в квартиру, все обмеряли, рассказали и показали. Честно, впечатление после себя оставили хорошее.

Мы ударили по рукам. Ребята спросили, нужен ли сейчас договор. В ту минуту я не видел в нем необходимости, поэтому сказал, что нет — заключим потом. Для меня в этом нет никакой проблемы: с некоторыми строителями мы подписывали бумаги уже после того, как все было сделано.

Хозяева квартиры оставили ключи у соседки и сказали, что «потолочники» могут приступать к работе в любой удобный (ближайший) день. Примечательно, что о предоплате речь в этих отношениях не шла: все на чистом доверии друг другу — вроде как не чужие люди, есть общий знакомый. В позапрошлую пятницу бригада заехала в трешку и начала монтировать профиль в комнатах.

— Вечером в тот же день я приехал в квартиру, чтобы посмотреть, что ребята уже успели сделать, — продолжает Юрий. — Профили были смонтированы в двух комнатах, но выполнено это было так, что у меня возникло много вопросов. Вместо того чтобы аккуратно засверлиться, вставить пробку и потом уже сам гвоздь, они сразу же загоняли его в голую стену.

А у меня в доме такая особенность, что верхняя часть стены — эдакое слабое звено. Там идет что-то вроде шва, который заделан строительными смесями и заштукатурен. И вот такое «набивание» гвоздей портит эту отделку: штукатурку начинает как будто разрывать. Если бы делали монтаж с использованием пробки, дюбелей, все было бы намного аккуратней. А так получилась несъемная конструкция — если ее тронешь, отвалится вместе со штукатуркой. То есть свою работу они делают, а мою портят.

Я позвонил им, попросил укрепить этот монтаж нормальным способом и дальше работать через пробку, а не напрямую бить гвозди в стену. Да, признаюсь, разговор был на повышенных тонах, но о таких вещах, считаю, надо предупреждать.

Но это, конечно, не главное. Это мелочь. В следующий мой визит в квартиру я обратил внимание, что все поверхности в пыли. Точнее, в противной мелкой металлической стружке, которая образуется, когда пилишь алюминиевый профиль. Ничего говорить не стал, хотя сердце и защемило: линолеум новый, обошелся дороже этих потолков, его же можно этим «абразивом» повредить. Но был уверен, что ребята все уберут, поэтому не стал лезть под руку.

Был потолок натяжной, а стал «разрезной»

В воскресенье монтаж всех потолков в трешке был закончен. Исполнители позвонили заказчику и пригласили принять работу. А заодно подписать договор и рассчитаться.

— Я в тот день работал, поэтому не мог подъехать сразу. Сказал ребятам, чтобы не ждали, — подходит к кульминации минчанин. — Еще уточнил, что, как освобожусь, заскочу в квартиру, вкручу лампочки и все посмотрю при свете, потом мы завершим наши отношения. Предложил им, если не найдем удобного времени, чтобы пересечься, оставить договор у нашего общего знакомого. Я подпишу бумаги и передам ему деньги.

Поздно вечером, часов в 11, я был на месте. Все хорошенько рассмотрел и понял, что прибрали они только сверху, для вида. Пол так и остался весь в пыли, на подоконнике тоже лежала пыль. С плиткой в ванной та же самая ситуация, а ведь фуга — вещь деликатная и впитывает в себя все строительные «приветы». А самое неприятное, что на молдингах остались желтоватые пятна — видимо, «монтажили» без перчаток. Я такие вещи сразу подмечаю, поскольку сам связан с тонкими работами.

Еще оказалось, что светильники в гостиной они подключили неправильно — перепутали, какой к какому выключателю относится. Конечно, это расстроило.

В целом все выглядело хорошо и эффектно, но принимать работу в таком виде я отказался: попросил «потолочников» приехать, навести порядок и сдать мне квартиру в таком же виде, в каком я ее им вручил пару дней назад. Плюс попросил скидку за такое отношение.

Утром они мне перезвонили, чтобы уточнить, что надо сделать.

Я повторил: объект так не сдается, должен быть порядок как до вашего появления — пропылесосьте, чтобы было видно, что в квартире чисто и пол целый.

Но в ответ услышал, что у меня странные претензии, у них нет времени, и все в таком духе. Тогда я набрал нашего общего знакомого, чтобы он как-то повлиял на ребят. А в районе 11 часов они мне перезвонили, и по тону разговора я понял, что что-то не так: веселые были, общались с вызовом.

Завершив звонок, открыл Viber, а там такое сообщение от общего знакомого: «Набери, пока не поздно». Потом он это все удалил, но я успел сохранить видео.

Понимая, что квартира вряд ли выглядит точно так же, как еще вчера, Юрий поехал в Уручье. Ключи от трешки нашел в тамбуре за трубой. Минчанин предполагал увидеть самое худшее. И это сбылось.

— Это просто жесть. Все полотна порезаны, карнизы выдраны, заглушки тоже. Так они решили меня проучить. Якобы я кидала.

Вдобавок ко всему и новый подоконник разбили. Его теперь надо менять, а это значит — разбивать и переделывать гипсокартонные откосы, переклеивать обои на той стене, где окно. Пылить и мусорить заново.

Тут же звоню им — не реагируют. Пишу — то же самое. Решать вопрос нормально они не захотели. Что мне оставалось делать? Вызвал милицию, написал заявление. На мой взгляд, это «хулиганка». Я понимаю, что потолки — их, но стены-то в квартире мои! Сейчас кому из знакомых ни рассказываю эту историю — не верят. Говорят, слышали про такое, но никогда своими глазами не видели.

А ведь я всего-то попросил убраться и оставить квартиру в нормальном виде. И никакие разборки мне не были нужны. Не знаю, может все остальные их заказчики с радостью принимали работы в таком виде, сами все мыли-драили, но для меня это не приемлемо. А последующее их поведение — тем более. Считаю, что не бывает ситуаций, при которых невозможно договориться. Но вот ребята решили поступить так. При этом пострадали больше они: профили так и остались в стенах, и мне, получается, надо просто натянуть на них полотна, — подводит итог Юрий.

«Хотел соскочить»

Потолки порезаны, дипломатические отношения между сторонами разорваны, заявление в милицию написано. А что обо всей этой ситуации думают сами мастера?

— Мы произвели демонтаж карнизов, потому что человек отказался платить. Нет, он не сказал это прямым текстом, но все его поведение свидетельствовало об этом, — описывает свое видение ситуации Павел. — Он начал рассказывать нам, что нужно помыть ему полы, вызвать клининг. Хотя уборку мы произвели. После нас ему оставалось только сделать влажную уборку, которая в наши услуги не входит.

То есть потолки ему понравились, работа тоже, но вот пыль возмутила. Но я же не лампочку ему менял, а три дня работал. При этом он сам настоял, чтобы мы работали не монтажными пистолетами, которые вообще практически не дают пыли (они якобы портят ему стену выше профиля), а засверливались перфоратором. И в этом мы пошли ему навстречу: дорабатывали перфоратором и дополнительно прошлись им по помещениям, которые были на пистолете. Якобы ему так будет спокойнее спать.

Честно говоря, видел я его всего один раз: на замерах. Потом пересечься никак не получалось: то на работе, то уехал, то ребенок болеет. Зато когда понял, что с потолками что-то не то, тут же приехал. Все причины разом исчезли.

Мы действительно работали без предоплаты, так как человек вышел на нас по рекомендации и я даже подумать не мог, что может произойти такое. Мы сработали себе полностью в минус, с него не взяли ни копейки.

Что касается заявления в милицию, то его имущество я не трогал: демонтировал свои потолки. А обратиться за защитой своих прав тоже не могу, так как договор между нами заключен не был. (Он сказал, что договор ему не нужен, хотя я предлагал все сразу оформить.)

Мы адекватные люди, не первый год работаем на рынке. Такого опыта ни с кем раньше не было. Но поверьте, человека, который пытается слиться с оплаты, видно. Обычно мы их отсеиваем еще на ранних этапах, но тут опять же сыграл фактор, что заказчик пришел по знакомству. Плюс сотрудничество начиналось очень плодотворно.

Все знакомые, которым я рассказал про этот случай, просто в шоке. Говорят, что нам еще доплачивать должны за такую уборку. Потому что мы квартиры оставляем в хорошем состоянии.

Компромиссов с этим человеком мы не ищем. Что с ним обсуждать? Хотел бы заплатить — не устраивал бы весь это цирк.

Мы же не злодеи какие-то, чтобы просто так взять и пойти на такие меры. К счастью, подобные клиенты встречаются крайне редко, — поделился наболевшим мастер.

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