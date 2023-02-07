Видеофакт: Неадекватная российская бабушка «ликвидировала» первый Leopard 7.02.2023, 11:27

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Ролик смонтирован по всем канонам кремлевской пропаганды.

Русская бабушка из кринж-общества «Отряды Путина» рассмешила роликом, в котором «уничтожает» первый танк Leopard.

Как сообщает Телеграм-канал «Ищи своих», ролик смонтировали со всеми традиционными акцентами российской пропаганды. На кадрах бумажный танк якобы движется на бабушку-путинистку с подачи «руки Вашингтона».

В финале ролика россиянка эпично наступает на бумажное изображение танка и кричит: «Капут».

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