Видеофакт: Неадекватная российская бабушка «ликвидировала» первый Leopard
- 7.02.2023, 11:27
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Ролик смонтирован по всем канонам кремлевской пропаганды.
Русская бабушка из кринж-общества «Отряды Путина» рассмешила роликом, в котором «уничтожает» первый танк Leopard.
Как сообщает Телеграм-канал «Ищи своих», ролик смонтировали со всеми традиционными акцентами российской пропаганды. На кадрах бумажный танк якобы движется на бабушку-путинистку с подачи «руки Вашингтона».
В финале ролика россиянка эпично наступает на бумажное изображение танка и кричит: «Капут».