закрыть
7 февраля 2023, вторник, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Неадекватная российская бабушка «ликвидировала» первый Leopard

  • 7.02.2023, 11:27
  • 2,386
Видеофакт: Неадекватная российская бабушка «ликвидировала» первый Leopard

Ролик смонтирован по всем канонам кремлевской пропаганды.

Русская бабушка из кринж-общества «Отряды Путина» рассмешила роликом, в котором «уничтожает» первый танк Leopard.

Как сообщает Телеграм-канал «Ищи своих», ролик смонтировали со всеми традиционными акцентами российской пропаганды. На кадрах бумажный танк якобы движется на бабушку-путинистку с подачи «руки Вашингтона».

В финале ролика россиянка эпично наступает на бумажное изображение танка и кричит: «Капут».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников