Взрывы в Брянской области: ранены военные РФ вместе с командиром
- 7.02.2023, 11:30
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Расположение оккупантов атаковал беспилотник.
В Брянской области РФ накануне вечером раздались очередные взрывы. Из-за якобы атаку беспилотника ранены двое оккупантов, в том числе командир.
Об этом сообщает Astra.
Как утверждают российские СМИ, вечером 6 февраля беспилотник атаковал Севский район Брянской области. С коптера якобы было сброшено взрывное устройство.
В результате взрыва ранения получили двое оккупантов: срочник Александр Балашов и командир взвода Муслим Гунаев. Оба были госпитализированы.