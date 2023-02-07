закрыть
7 февраля 2023, вторник, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Взрывы в Брянской области: ранены военные РФ вместе с командиром

  • 7.02.2023, 11:30
  • 2,848
Взрывы в Брянской области: ранены военные РФ вместе с командиром

Расположение оккупантов атаковал беспилотник.

В Брянской области РФ накануне вечером раздались очередные взрывы. Из-за якобы атаку беспилотника ранены двое оккупантов, в том числе командир.

Об этом сообщает Astra.

Как утверждают российские СМИ, вечером 6 февраля беспилотник атаковал Севский район Брянской области. С коптера якобы было сброшено взрывное устройство.

В результате взрыва ранения получили двое оккупантов: срочник Александр Балашов и командир взвода Муслим Гунаев. Оба были госпитализированы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников