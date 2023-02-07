Взрывы в Брянской области: ранены военные РФ вместе с командиром 7.02.2023, 11:30

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Расположение оккупантов атаковал беспилотник.

В Брянской области РФ накануне вечером раздались очередные взрывы. Из-за якобы атаку беспилотника ранены двое оккупантов, в том числе командир.

Об этом сообщает Astra.

Как утверждают российские СМИ, вечером 6 февраля беспилотник атаковал Севский район Брянской области. С коптера якобы было сброшено взрывное устройство.

В результате взрыва ранения получили двое оккупантов: срочник Александр Балашов и командир взвода Муслим Гунаев. Оба были госпитализированы.

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