Игорь Лосик написал жене Дарье 15 писем, но она ни одного не получила 7.02.2023, 11:35

Игорь Лосик

Их обоих держат за решеткой.

После оглашения приговора политзаключенной Дарье Лосик администрация новополоцкой колонии, где отбывает наказание ее муж, журналист и блогер Игорь Лосик, разрешила ему переписываться с женой. Однако Дарья не получает писем, передает «Радыё Свабода».

Политзаключенный Игорь Лосик написал жене Дарье 15 писем, но она ни одного не получила. До оглашения приговора ей супругам не разрешалось переписываться. Но, видимо, после официального разрешения ничего не изменилось. Письма Дарье по-прежнему доходят только от родителей.

Известно, что во время судебного процесса Дарья простудилась. Сейчас ей лучше, но кашель пока остается. Она очень переживает за 4-летнюю дочь Паулину, за которой ухаживают родители ее и Игоря.

Напомним, Дарью Лосик 19 января приговорили к двум годам заключения с отбыванием срока в исправительной колонии в условиях общего режима за интервью о ее муже. Ее обвинили по ст. 361-4 Уголовного кодекса («Содействие экстремистской деятельности»).

Журналист «Свабоды» Игорь Лосик за решеткой более двух лет – с 25 июня 2020 года. В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Игоря к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его судили по ч. 3 ст.130 УК («Разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенное группой лиц») и ч. 2 ст. 293 («Подготовка к участию в массовых беспорядках»). Политзаключенного перевели в Новополоцк, к месту постоянного заключения.

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