В Минске турагент обманул 100 клиентов 4 7.02.2023, 12:05

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Масштабная афера продолжалась с ноября 2021 года по август 2022-го.

Следственный комитет рассказал о расследовании уголовного дела о мошенничестве одного из турагентов в Минске. В деле — более 100 пострадавших, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 38-летний минчанин со своей семьей решил отдохнуть в Турции. По рекомендации своих знакомых он обратился к турагенту, который подобрал подходящий курорт. За предстоящую поездку житель столицы заплатил почти 15 тысяч рублей.

Фигурант длительное время переносил семейный отдых, ссылаясь на проблемы с авиакомпанией. Так и не дождавшись путевки, минчанин обратился в милицию.

В СК заявили, что установлено еще 100 потерпевших от мошеннических действий турагента.

«Фигурант на момент составления договоров не имел реальной возможности исполнения обязательств, кроме того он находился в крайне неблагополучном финансовом положении. Всего с ноября 2021 года по август 2022 года обвиняемому удалось заполучить свыше 441 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

На имущество фигуранта наложен арест на общую сумму более 30 тысяч рублей. Материальный ущерб мужчина частично возместил.

Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Он находится под стражей.

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