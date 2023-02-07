«Какой из меня вояка: один глаз, переболел туберкулезом, ноги болят»2
- 7.02.2023, 12:08
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Пленный зек из «ДНР» рассказал, кого Россия отправляет на войну.
Россия пополняет свои разбитые подразделения больными туберкулезом заключенными из ОРДЛО. В плен к ВСУ попал оккупант, 1962 года рождения, родом из оккупированного города Ждановки в Донецкой области. Каких только экземпляров с российской стороны не наблюдалось на передовой, но пополнение боевых бригад еле передвигающими ноги инвалидами из мест лишения свободы, это уже за гранью понимания.
Появилось видео с 60-летним одноглазым заключенным с Донбасса, который был взят в плен украинскими защитниками.
Кадры публикует журналист Денис Казанский на своем Тelegram-канале.
Как рассказывает оккупант, в сентябре 2022 года в СИЗО его вызвал оперативник, предложив пойти служить в ряды РФ на 6 месяцев с последующим «прощением» срока или отказаться и отправиться на 10 лет в тюрьму.
«Какой из меня вояка. У меня один глаз, я переболел туберкулезом. Ноги болят», - пожаловался зек. На это ему ответили, что просто нужно определенное количество людей и его отправят на подсобные работы.
«В итоге из тюрьмы забрали 160 человек полностью. Девятую роту, одиннадцатый полк, сотый полк, бригаду «Сомали» пополняли нами», - рассказал пленный.