Лукашисты отменят некоторые налоговые льготы для белорусов 1 7.02.2023, 12:10

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Какие именно, пока скрывают.

Налоговая рассматривает варианты отмены некоторых налоговых льгот для населения. Об этом сообщил сегодня, 7 февраля, на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский. Представитель МНС не уточнил, какие конкретно льготы могут отменить. Более детальный анализ по этому вопросу, по его словам, будут проводить в середине этого года, когда белорусы попадут налоговые декларации.

— Работа по анализу налогового законодательств проводится на постоянной основе, — уточнил Андрей Ковалевский.

По его словам, прорабатывается вопрос отмены «малоэффективных льгот, которые не востребованы». В МНС намерены проанализировать, какие льготы менее популярны у белорусов, в середине года, когда будут поданы налоговые декларации.

Напомним, в 2023 году в Беларуси отменили некоторые налоговые льготы для населения и бизнеса. Среди прочего для физлиц отменили льготу по земельному налогу по участкам, которые предоставляют им для строительства объектов придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры.

Для индивидуальных предпринимателей отменили льготы по подоходному налогу по доходам, которые они получили от продажи выращенной ими или его близкими родственниками продукции растениеводства и животноводства.

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