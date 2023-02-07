Какие землетрясения были в истории Беларуси, когда в домах вибрировала мебель и качались люстры 2 7.02.2023, 12:18

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Ученые отмечают, что на территории нашей страны было девять землетрясений.

В ночь на 6 февраля произошли два сильнейших землетрясения, которые унесли жизни почти двух тысяч человек в юго-восточной части Турции и соседней Сирии. Таких землетрясений в этой части мира не знали почти сто лет, с 1939 года. Число жертв растет.

Землетрясения в Беларуси, зона слабой сейсмической активности

Беларусь находиться в западной части Восточноевропейской платформы - это место достаточно стабильное и неподвижное, зона слабой сейсмической активности. Но даже при этом отголоски нескольких землетрясений в разные столетия доходили до Беларуси. «Комсомолка» вспомнила, когда белорусы ощущали подземные толчки и что говорили об этом специалисты.

- В Европе наиболее подвержены сейсмическому воздействию южные районы, так называемый Трансазиатский сейсмический пояс. Много землетрясений происходит в Турции, Греции, Италии - во всем Средиземноморье, - рассказывала кандидат геолого-минералогических наук Татьяна Аронова, после того, как в 2011 году природная катастрофа произошла в Японии.

Для белорусов были ощутимы землетрясения, которые происходили в Румынии. Очаги зарождались в Восточных Карпатах, а волны в 1940-м, 1977-м, 1986-м годах доходили и до Беларуси.

- Всего на территории Беларуси было 9 землетрясений, – говорила тогда Татьяна Аронова. 4 из них - исторические и 5 - инструментально зарегистрированные. Исторические землетрясения были записаны со слов жителей, которые ощущали на земной поверхности раскачивание предметов, звон посуды, скрип мебели и полов.

Те землетрясения, что зарегистрированы приборами в Беларуси, наблюдались в Солигорском горнопромышленном районе. Это землетрясения в 1978-м, 1983-м, 1985-м и два в 1998-м. Их сила была небольшая - в пределах магнитуды 3.

Толчков, когда бы рушились здания, в Беларуси никогда не было.

«У меня люстра дома качается, давление поднялось»

В сентябре 2004 году в Беларуси ощущались волны от землетрясения, которое произошло в Калининградской области. Там сила толчков достигала 4-5 баллов по шкале Рихтера.

Небольшие подземные толчки были наиболее ощутимы в Минске и Гродно. В домах и офисах вибрировала мебель, покачивались люстры. Но пострадавших не было.

Правда, некоторых подземные толчки испугали не на шутку. В центр геофизического мониторинга позвонила пожилая женщина и испуганным голосом произнесла: «У меня люстра дома качается, давление поднялось. У нас в Минске землетрясение? Скажите, что делать». А одна из женщин на всякий случай уже подготовилась к очередным толчкам. Она сложила у входной двери теплые вещи: шубу, шапку, сапоги.

Ольга рассказывала:

- Я почувствовала землетрясение где-то в половине пятого (квартира находится на 4 этаже 9-этажного дома. Ред.). Диван вдруг «ожил» - стоит на месте и трясется… Я в это время сидела в кресле и подумала, что это у мне от недосыпания кажется, но потом прибежала соседка, которая знает, что в квартире маленький ребенок, и закричала: «Выбегай, это землетрясение!» Но я осталась дома. Правда, кое-кто из соседей с маленькими детьми выбежал и стоял у подъезда…

Тогда в Центре геофизического мониторинга НАН Беларуси объяснили, что это было транзитное землетрясение. Раз в несколько десятков лет такие доходят до Беларуси со Скандинавии, Румынии или с акватории Балтии. Максимальная сотрясаемость при таких землетрясениях не может превышать 5 баллов по 12-балльной шкале. Это ощутимо, но не катастрофично.

Сильные местные землетрясения в Беларуси произошли в 1887 году в районе Борисова (6 баллов) и в 1908 году в Гудагае - 6-7 баллов.

В сентябре 2016 года в МЧС поступило несколько звонков от жителей Гомеля, которые ощутили подземные толчки. Землетрясение, из-за которого трясло Гомель, произошло 23 сентября в 23.11 по Гринвичу в Румынии, в районе Вранча - это сейсмически активная зона на стыке Южных и Восточных Карпат вблизи границы Украины.

Магнитуда этого землетрясения - 5,7 балла. Его эпицентр располагался на глубине 90 км. Такие глубокие землетрясения не несут больших разрушений на поверхности, зато распространяются далеко. Поэтому отголоски землетрясения ощущались в странах, которые окружают Румынию, в том числе и в Беларуси.

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