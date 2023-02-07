Пионтковский: Путин пойдет на авантюру 3 7.02.2023, 12:33

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Андрей Пионтковский

Названы три признака подготовки РФ к наступлению.

Украинские власти говорят о вероятности нового широкомасштабного наступления России в ближайшее время. Нельзя исключать, что Владимир Путин действительно что-то задумал.

Такое мнение «24 каналу» выразил российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский. По его словам, до недавнего времени можно было говорить, что наступление России уже продолжается.

Ведь российские оккупанты уже в течение длительного времени пытаются совершать наступательные действия на Донбассе. Однако, как отметил Пионтковский, сейчас появилось несколько факторов, свидетельствующих о том, что в планах Кремля – не просто «медленное» наступление на Востоке Украины.

О том, что Россия может начать наступление в ближайшее время, активно говорят западные разведки. В частности, издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что российские захватчики начнут новое наступление в ближайшие 10 дней.

Также, по словам оппозиционера, о предполагаемом наступлении России предупреждает американская разведка.

«Мы знаем все сильные и слабые стороны американской разведки. Однако перед полномасштабным вторжением России в 2022 году американская разведка постоянно сообщала именно то, что лежит на столах в бункере», – сказал Пионтковский.

Публицист отметил, что в то время США даже сорвали несколько планов России. Он добавил, что у США нет какого-то Штирлица в бункере, однако есть технические средства, позволяющие получать информацию из Кремля.

По словам Пионтковского, казалось бы, что россияне уже могли бы отойти от своей страсти посвящать определенные достижения к знаковым датам. Однако такая схема и дальше работает в стране-агрессоре.

Как сообщил оппозиционер, в России на 22 февраля запланировали обращение Путина к федеральному собранию, которое откладывалось еще с прошлого года.

«А с чем он должен выступить? Рассказать, что на окраине Бахмута россияне захватили одну из улиц? Нет, он собирается выступить с чем-то более масштабным», – сказал Пионтковский.

Оппозиционер добавил, что есть и третий довод в пользу того, что Россия готовится к атаке.

«В российских либеральных медиа появились так называемые «утечки» из генерального штаба России о том, что офицеры работают над планом наступления, которое может начаться примерно в середине февраля. Упоминаются механизированные колонны и танковые атаки», – рассказал Пионтковский.

Он отметил, что танков в России достаточно, особенно если считать всю технику 1945 года, которая еще есть на складах. По словам публициста, количество танков россиян может достигать 10 тысяч. Этого хватит, чтобы формально создать колонны для наступления.

«Эти утечки информации из генштаба свидетельствуют о том, что российские офицеры, как подневольные люди, работают над задачами руководства, но совершенно не верят в успех этого наступления и считают его очередным прихотью Владимира Путина», – отметил оппозиционер.

По словам Пионтковского, эти факторы свидетельствуют о том, что Кремль готовит нечто большее, чем просто «ползучее наступление» на Донбассе.

«Есть достаточно серьезные признаки того, что Путин пойдет на какую-то авантюру. Он будет не просто продолжать телами мобилизованных продвигаться с улицы на улицу Бахмута, а совершит попытку прорыва танковыми колоннами», – подчеркнул оппозиционер.

Он добавил, что откладывать наступление на март – апрель России бессмысленно. Ведь в начале весны из-за плохой погоды и размытых дорог трудно ожидать активных боевых действий с обеих сторон.

«Кроме того, за это время Украина получит оружие победы от Запада. У россиян остается для атаки дней 20 до конца февраля», – сказал Пионтковский.

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