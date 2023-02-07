Официально: в Украине назначен новый глава СБУ 1 7.02.2023, 12:42

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Кандидатуру утвердили депутаты Верховной рады.

Службу безопасности Украины возглавил Василий Малюк, который исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова, а ранее был его первым замом. Решение о назначении Малюка принято сегодня на заседании Верховной рады, передает РБК-Украина.

В частности, о назначении Малюка главой СБУ сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины», - написал нардеп.

Как пишет нардеп Ярослав Железняк, за назначение Малюка проголосовали 324 народных депутата.

Известно, что на голосовании присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов и генеральный прокурор Андрей Костин.

Голосование по фракциям:

«Слуга народа» - 226

«Европейская солидарность» - 0

«Батькивщина» - 18

«Платформа за жизнь и мир» - 19

«За майбутне» - 12

«Голос» - 0

«Довира» - 15

«Восстановление Украины» - 17

Внефракционные - 17

Что известно о Василии Малюке

В биографии 39-летнего руководителя СБУ десятки лет опыта работы в органах госбезопасности, должность заместителя руководителя МВД, участие в АТО и звание бригадного генерала.

Василий Васильевич Малюк родом из Житомирской области (г. Коростышев). Получил высшее образование в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности «Правоведение». Имеет степень кандидата юридических наук.

С 2001 года начал военную службу в органах государственной безопасности. Занимал должности от оперуполномоченного до начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в региональных управлениях СБУ. В 2020-м перешел в Центральное управление СБУ.

С 13 марта 2020 Василий Малюк стал первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

26 июля 2021 президент Владимир Зеленский уволил Малюка и еще нескольких замов главы СБУ. Глава государства объяснил кадровые перестановки подготовкой к реформе спецслужбы.

16 февраля 2022 Василий Малюк получил назначение на должность первого заместителя Министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Однако проработал в МВД недолго. После военного вторжения РФ в Украину вернулся в СБУ.

3 марта указом президента Малюк вновь был назначен первым замом главы Службы безопасности Украины. 25 марта получил звание бригадного генерала.

После остранения Ивана Баканова и затем его увольнения, с 18 июля 2022 Василий Малюк стал временно исполняющим обязанности руководителя СБУ.

Василий Малюк - участник боевых действий, имеет государственную награду «За участие в антитеррористической операции».

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