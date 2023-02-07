Официально: в Украине назначен новый глава СБУ

Официально: в Украине назначен новый глава СБУ1
- 7.02.2023, 12:42
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Кандидатуру утвердили депутаты Верховной рады.
Службу безопасности Украины возглавил Василий Малюк, который исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова, а ранее был его первым замом. Решение о назначении Малюка принято сегодня на заседании Верховной рады, передает РБК-Украина.
В частности, о назначении Малюка главой СБУ сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины», - написал нардеп.
Как пишет нардеп Ярослав Железняк, за назначение Малюка проголосовали 324 народных депутата.
Известно, что на голосовании присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов и генеральный прокурор Андрей Костин.
Голосование по фракциям:
«Слуга народа» - 226
«Европейская солидарность» - 0
«Батькивщина» - 18
«Платформа за жизнь и мир» - 19
«За майбутне» - 12
«Голос» - 0
«Довира» - 15
«Восстановление Украины» - 17
Внефракционные - 17
Что известно о Василии Малюке
В биографии 39-летнего руководителя СБУ десятки лет опыта работы в органах госбезопасности, должность заместителя руководителя МВД, участие в АТО и звание бригадного генерала.
Василий Васильевич Малюк родом из Житомирской области (г. Коростышев). Получил высшее образование в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности «Правоведение». Имеет степень кандидата юридических наук.
С 2001 года начал военную службу в органах государственной безопасности. Занимал должности от оперуполномоченного до начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в региональных управлениях СБУ. В 2020-м перешел в Центральное управление СБУ.
С 13 марта 2020 Василий Малюк стал первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
26 июля 2021 президент Владимир Зеленский уволил Малюка и еще нескольких замов главы СБУ. Глава государства объяснил кадровые перестановки подготовкой к реформе спецслужбы.
16 февраля 2022 Василий Малюк получил назначение на должность первого заместителя Министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Однако проработал в МВД недолго. После военного вторжения РФ в Украину вернулся в СБУ.
3 марта указом президента Малюк вновь был назначен первым замом главы Службы безопасности Украины. 25 марта получил звание бригадного генерала.
После остранения Ивана Баканова и затем его увольнения, с 18 июля 2022 Василий Малюк стал временно исполняющим обязанности руководителя СБУ.
Василий Малюк - участник боевых действий, имеет государственную награду «За участие в антитеррористической операции».