«Неадекватных клиентов в 10 раз меньше, чем в Беларуси» 1 7.02.2023, 12:46

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Белоруска честно рассказал о работе в такси в Польше.

Анастасия из Гданьска работает водителем такси. Девушке 28 лет, она переехала в Польшу год назад из Гродно. Анастасия рассказала MOST о том, как попала в такси, о своем переезде, сколько зарабатывает, как к ней относятся коллеги-мужчины, чем отличаются польские пассажиры от белорусских, и считает ли свою работу опасной.

Из Гродно в Варшаву

Анастасия всегда любила автомобили, вождение и общение. Сначала она подрабатывала в такси во время отработки после университета, а потом перешла в эту профессию окончательно.

— Работала в Гродно, заработка хватало на жизнь, но не более того. Польшу я рассматривала как стартовую площадку для возможностей уже давно, однако из-за различных обстоятельств переехать смогла только в 2022-м году.

После переезда из Беларуси, Анастасия устроилась на работу в такси в Варшаве. После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, девушка начала совмещать работу и волонтерство. В результате за четыре месяца из-за постоянно стресса у Анастасии появились панические атаки, проблемы со здоровьем и желание вернуться в Беларусь.

— Я поехала в Гродно на две недели. Однако, когда увидела цены в магазинах и поговорила с коллегами-таксистами о заработках, желание оставаться дома отпало.

Переезд в Гданьск

Так Анастасия переехала в Гданьск. Сейчас она работает в такси на территории Труймяста (Гданьск, Сопот, Гдыня и близлежащие города).

В Гданьске Анастасия работает на арендной машине на платформах Uber, Bolt и FreeNow по свободному графику. В будние дни выезжает на линию ранним утром и вечером, а в пятницу и субботу работает с вечера до утра. По словам девушки, на размер заработка в такси влияет выбор платформы, рабочее время, но больше всего — сезонность.

— В Варшаве больше заказов в период с осени до весны, а в курортных городах, в том числе в Труймясте, сезон начинается в середине весны и заканчивается к концу октября.

Из-за сезонности разница в заработке может отличаться в два раза: в сезон за месяц можно заработать от 8 до 12 тысяч злотых нетто, а в остальное время порядка 5-6 тысяч злотых на руки. Но есть и те, кто даже в низкий сезон зарабатывает по 8 тысяч злотых в месяц. Правда, работать в таком режиме физически сложно и готовы к такому графику только мужчины — девушки более внимательны к своему здоровью.

Женщины в такси

В службе такси, где работает Анастасия, примерно 10% водителей — женщины. Анастасия считает, что эта профессия набирает популярность у женщин последние несколько лет. А в Польше девушка часто видит женщин и за рулем пассажирского или грузового транспорта.

Существенных отличий в работе водителем такси между мужчиной и женщиной девушка не видит. Но отмечает, что женщины умеют лучше контролировать свои эмоции во время работы, а парни иногда проявляют излишнюю экспрессию.

С буллингом и троллингом от коллег в адрес женщин-водителей за время работы в Польше не сталкивалась ни в той компании, где работает, ни в сообществе белoрусов. Мало того, коллеги уже давно отмечают, что женщины водят намного аккуратнее.

Пассажиры-мужчины зачастую просто хотят завязать новое общение, знакомство или просто побеседовать с водителем-девушкой. Девушки-пассажирки рады, когда на вызов приезжает водитель-женщина. Так они чувствуют себя в безопасности. У Bolt и FreeNow есть даже специальный тариф «Женщины для женщин», где девушка может заказать машину за рулем которой приедет водитель-девушка.

Культура пассажиров

Анастасия отмечает, что культура поведения пассажиров в автомобиле такси в Польше и Беларуси отличаются. В Польше водителя такси не считают обслуживающим персоналом. Например, все пассажиры Анастасии с багажом стараются сами открыть багажник, чтобы сложить вещи и просят её не выходить из машины.

— В Беларуси же у меня были ситуации, когда девушки и парни ехали 2-3 км за $1, но при этом считали, что я должна перед ними расстелить красную дорожку.

Ещё Анастасия отмечает, что в Польше никто не смотрит сколько, стоит одежда, в которую одет человек. Люди тактичны в плане высказываний о чужой внешности, и поляки никогда не лезут с вопросами о доходах.

Безопасность в работе

В Польше во время работы Анастасия чувствует себя почти в полной безопасности. Девушка говорит, что благодаря местной культуре поведения в такси, количество неадекватных клиентов примерно в десять раз меньше, чем было в Беларуси.

Из дополнительных мер безопасности для водителей сервисы такси предлагают только кнопку экстренного вызова помощи и отслеживания поездки. Однако такая кнопка лишь поможет вызвать скорую или полицию. Поэтому, чтобы помощь была действительно экстренной, девушки-водители пользуются чатами партнёров и таксистов, где 2-3 мужчины смогут подъехать на помощь при необходимости в течение 2-3 минут. Анастасия говорит, что такой чат в Гродно не раз спасал водителям жизнь.

Всем девушкам, которые хотят попробовать себя в такси, Анастасия советует обдумать действительно ли вы готовы проводить большую часть своего времени за рулем и в компании незнакомых людей. Если да, то стоит быть готовой к тому, что в начале будет сложно, не спешить и не перенапрягаться в погоне за заработком.

— Ещё нужно понимать, что работа в такси сидячая. Конечно, надо будет следить за своим физическим и психологическим состоянием и подружиться со спортом. Иначе результат может негативно сказаться на фигуре. Я уже прошла этот этап, поэтому я знаю, о чём говорю.

— Водитель такси — это не просто про деньги, это скорее философия. Ты одновременно водитель, психолог и обменный пункт. В такси находишь много новых знакомств, которые полезны тебе и которым полезен ты.

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