В Токио потребовали от РФ вернуть Курилы 5 7.02.2023, 13:00

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И убраться из Украины.

В столице Японии Токио 7 февраля собрался митинг с требованием к России вернуть оккупированные ею Курильские острова. Участники акции также скандируют «убирайтесь из Украины».

Митинг, спонсируемый правительством Японии, проходит возле посольства России. Мероприятие проводится каждый год в День северных территорий 7 февраля, сообщает Kyodo News.

В этот день в 1855 году Япония и Россия заключили договор о торговле, мореплавании и делимитации границ, согласно которому четыре острова Курил относятся к японской территории.

«Совершенно неприемлемо, что северные территории до сих пор не возвращены после незаконной оккупации их Советским Союзом 77 лет назад», – говорится в заявлении правительства, принятом во вторник.

Подступы к посольству охраняют усиленные наряды полиции, среди которых есть и отряды спецназначения. О столкновениях митингующих с правоохранителями или других инцидентах информации не поступало.

В 2019 и 2020 годах в заявлениях участников митинга не использовалась фраза «незаконная оккупация», видимо, чтобы избежать обострения отношений с Москвой. Тогда премьер-министр Синдзо Абэ сделал разрешение спора одной из своих главных целей, пишет Kyodo News.

В последующие два года, после того как Абэ покинул свой пост, формулировка заявления была изменена, и присутствие РФ на островах назвали «оккупацией без законных оснований».

Япония заявляет, что СССР незаконно захватил острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи вскоре после капитуляции Японии во Второй мировой войне 15 августа 1945 года. Россия утверждает, что эти действия были законными.

Из-за спорных территорий РФ и Япония до сих пор не подписали мирное соглашение по итогам Второй мировой.

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