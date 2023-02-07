Как белорусы борются за государственное арендное жилье 1 7.02.2023, 13:02

Несколько историй.

Барановичский горисполком регулярно публикует на своем сайте список свободных квартир из государственного жилищного фонда, которые можно арендовать. Список обычно небольшой, гораздо короче, чем очередь из желающих эти квартиры занять. Легко ли снять квартиру у государства, сколько времени нужно ждать и у кого шансы выше, узнал intex-press.by.

Арендное жилье из государственного жилищного фонда в Барановичах распределяется по следующему принципу: 40% свободных квартир город ежегодно резервирует для тех, кто имеет право на первоочередное заселение (список большой – от молодых специалистов до работников силовых ведомств), остальные раздают желающим.

В желающих недостатка нет. Скорее, наоборот: за государственным арендным жильем люди в очередь выстраиваются. Почему? Oни назвали несколько причин.

«Каждый год переезжаем»

Первая и, пожалуй, главная причина, по которой белорусы стремятся переехать из частных съемных квартир в государственные, это отсутствие «хозяина»: «почти своя квартира, если жить спокойно, «хозяин» квартиры не придет проверить состояние квартиры в неподходящий момент», «делай ремонт, какой хочешь, можно перестановить мебель, куда удобно, и никто ничего не скажет».

– Мы последние четыре года каждый год переезжаем, потому что люди говорят, что будут продавать квартиру, – жаловалась Татьяна, которая шесть лет живет на съемных квартирах, а сейчас пытается получить госжилье.

Вторая причина – стоимость жилья. Съемные квадратные метры из госжилфонда стоят дешевле, чем у частника. Так, по словам жительницы Барановичей Анастасии, что на момент, когда она подавала в горисполком заявление на арендное жилье, оно стоило едва ли не вдвое дешевле того, что они с мужем арендовали у частника.

– Мы жили в «однушке» и платили 250 рублей, хозяин повысил до 300 рублей. А горисполком предлагал за 135-143 рубля «однушку», «двушки» по 200-230 рублей были, – рассказала Анастасия.

Ну и третья причина, по которой горожане хотят попасть в государственную съемную квартиру, заключается в том, что все они надеются на возможность дальнейшего выкупа жилья.

– Я, как и многие, надеюсь, что примут закон, по которому мы сможем выкупать арендное жилье, – сказала Виктория, получившая недавно госжилье.

«Сходили пару раз и плюнули»

Процедура получения арендного жилья для всех одинаковая: пишешь заявление, отдаешь его в службу «одно окно» горисполкома и ждешь, когда тебе позвонят. Если не позвонили, через месяц идешь снова, пишешь заявление, и так по кругу.

Кому-то заветные метры достаются легко и быстро.

– У меня все получилось с первого раза. Стояла на очереди по улучшению жилищных условий 10 лет. Написала заявление на квартиру по ул. Домейко, в которой сейчас и проживаю. Позвонили, сообщили, что одобрили мое заявление, и буквально через неделю я получила ключи, – рассказала Валерия, живущая с двумя детьми в арендной квартире в Боровках.

Правда, все жители Барановичей, которые похвастались журналистам относительно быстрым и беспроблемным новосельем (таких было немного), отметили, что до того, как написать заявление на аренду, они 10 и более лет стояли в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, надеясь построить свое жилье.

Те же, кто встал на очередь недавно, или не состоит в ней вовсе, жаловались на сложности с получением жилья.

– Уже год пробую, хожу месяц в месяц. И стою на очереди как нуждающаяся. А в ответ – тишина. Когда пошла на прием в горисполком, сказали: ждите, заявления все вносят в компьютер, и он сам автоматом выбирает, кому дать, а кому нет, – рассказывает горожанка Александра.

Люди отмечали, что не могут получить госжилье, даже имея на руках несовершеннолетних детей.

– Я, муж и двое детей живем на «съеме». Увидели как-то объявление, что горисполком предоставляет квартиры в аренду, решили подать заявление. В «одном окне» сразу ответили, что шансов мало, ведь сначала идут нуждающиеся. Написали заявлений пять, но нам никто не позвонил. Сходили еще пару раз и плюнули. Снимаем дальше у частного лица, – поделилась Анастасия.

В итоге, после череды неудачных попыток арендовать квартиру у государства, жители Барановичей либо сдаются и продолжают снимать жилье у частника, либо ищут альтернативные варианты решения своего жилищного вопроса.

– Года три назад мы в течение 4-5 месяцев писали заявления на арендную квартиру, но – увы, хотя на тот момент стояли на очереди около шести лет и был ребенок. Потом был период, когда квартир для аренды не было, так что больше мы уже не пытались, – отметил горожанин Илья. – А теперь нет смысла, так как мы ждем второго ребенка и у нас будет шанс построиться под льготный кредит, аренда же автоматически снимет нас с очереди.

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