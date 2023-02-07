Все ближе к Москве: что известно об атаках украинских беспилотников 7.02.2023, 13:10

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Самые яркие удары по базам оккупантов.

В РФ сообщили о взрыве очередного беспилотника. При этом обстоятельства его уничтожения не уточнили. Инцидент произошел в ночь на 6 февраля в Калужской области. Это всего в 150 километрах от Москвы.

Сайт Charter97.org собрал самые яркие примеры атак украинских беспилотников на вражеские объекты.

«Саки»

Another view of the large explosion in Novofedorovka in Russian-occupied #Crimea pic.twitter.com/GmDdj3aoin — Michael A. Horowitz (@michaelh992) August 9, 2022

Первая яркая атака беспилотников произошла 9 августа. На крымском аэродроме «Саки» произошла серия мощных взрывов. Аэродром «Саки» возле курортного поселка Новофедоровка – это ключевая российская авиабаза в оккупированном Крыму.

Там был размещен 3-й истребительный авиационный полк, в составе которого самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

На этом аэродроме могли находиться от 20 до 30 российских самолетов.

Энгельс и Рязань

Первая крупная атака БПЛА на объекты, находящиеся вглубь России, произошла 5 декабря. Тогда беспилотник атаковал аэропорт в Энгельсе Саратовской области, где находились стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 армии РФ. В итоге оказались повреждены два самолета. Также ранения получили два человека – они были доставлены в больницу.

Атака была произведена и на аэродром в Рязанской области. Погибли три человека, еще шесть пострадали.

Позднее Министерство обороны России признало, что на военных аэродромах в Энгельсе и Рязани в сотнях километрах от линии фронта произошли взрывы.

В заявлении российского министерства говорится, что удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами советского производства, якобы запущенными Украиной.

26 декабря беспилотники снова атаковали военный аэродром в Энгельсе. Близкий к российским силовикам Telegram-канал Baza сообщило, что площадь пожара после взрыва составляла 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека, еще четверо были госпитализированы.

Курск

6 декабря беспилотники ударили по аэродрому в Курске.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. Пожар был настолько масштабным, что его видели из разных частей города.

Что известно об украинских беспилотниках, наносивших удары

Несмотря на то, что Украина официально не признает удары своих беспилотников по целям в РФ, списывая все на «курение и нарушение техники безопасности российскими солдатами», источники западных СМИ в украинском правительстве подтверждают, что это дроны ВСУ.

Как писало издание The Financial Times, украинские беспилотники, атаковавшие территорию России, являются совместной разработкой государственных структур и частного бизнеса.

Собеседник издания подчеркнул, что частная компания, которую он не стал называть, может «часто» производить новые такие беспилотники.

Также советник украинского правительства в сфере обороны заявил в интервью Financial Times, что у ВСУ теперь нет каких-то ограничений при ударах по России. Украинские беспилотники могут достичь даже Сибири.

Аналитики считают, что удары по объектам, которые находятся в глубине РФ, являются новой тактикой ВСУ. Киев старается продемонстрировать, что в России теперь нет безопасных мест.

«Атаки повторяются. У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и у России не будет безопасных зон», — сказал источник FT в украинском правительстве.

Украина до сих пор не взяла на себя ответственность за удары. Также многие детали операции остаются в секрете. ВСУ своими атаками могут добиться того, что России придется рассредоточить свое ПВО и вооружение по стране.

Один из чиновников из западного министерства обороны сказал, что эти атаки сделают россиян менее уверенными в себе.

«Теперь РФ придется подумать, как рассредоточить свое военное имущество и обезопасить его», — считает собеседник FT.

ПВО в Москве и возле резиденции Путина

Российские власти отреагировали на угрозу украинских беспилотников. На крышах зданий в центре Москвы появились установки ЗРПК «Панцирь-С1».

Системы ПВО появились и на небольшом отдалении от подмосковного Рублевского шоссе, где живет российская элита. Эти комплексы ПВО защищают от вероятного украинского удара Путина и его близких. Такой вывод сделало российское издание «Агентство» после того, как установка ПВО появилась рядом с валдайской резиденцией российского правителя. Других объектов для охраны, кроме резиденции, здесь просто нет

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