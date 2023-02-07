В Минске экс-сотрудницу «Белагро» приговорили к году колонии 7.02.2023, 13:35

Политзаключенную судили за участие в протестах.

В суде Московского района Минска 30 января осудили политзаключенную Екатерину Яковлеву по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»), сообщают правозащитники.

Судья Лидия Телица назначила Екатерине один год лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Дело начали рассматривать 26 января, а 30-го был вынесен приговор.

Екатерина Яковлева — гражданка Российской Федерации, сотрудница «Белагро». Была задержана после обысков в организации 29 сентября 2022 года. Екатерину поместили в СИЗО по обвинению в «активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса).

Поддержите политзаключенную: СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. Екатерина Александровна Яковлева.

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