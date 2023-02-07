Марсоход NASA нашел на Марсе внепланетный объект размером в 30 сантиметров 7.02.2023, 13:45

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Обнаруженный объект состоит из другого вещества, чем окружающие его камни на поверхности Красной планеты.

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса достаточно крупный метеорит, который получил название «Какао», и он состоит из железа и никеля, пишет Gizmodo (перевод - «Фокус»).

Во время своего путешествия по поверхности Марса космический аппарат как обычно делал снимки поверхности и присылал их на Землю. На одном из снимков ученые обнаружили необычный камень, который выделялся среди остальных окружающих его камней. Поэтому ученые дали команду марсоходу Curiosity сделать более подробные изображения этого объекта, чтобы лучше понять, что он из себя представляет.

Анализ данных марсохода показал, что аппарат обнаружил метеорит диаметром в 30 см, который состоит из железа и никеля. Ученые назвали его «Какао» и считают, что состав этого космического камня отличается от состава все остальных камней, которые находятся с ним рядом. По словам ученых, очень сложно определить точный возраст этого метеорита, но возможно он находится здесь уже миллионы лет.

Уже третий раз за время своего пребывания на Марсе с 2012 года марсоход Curiosity обнаружил здесь метеорит. Например, в 2014 году он нашел в кратере Гейла метеорит «Ливан» диаметром в почти 2 метра, который состоит из железа. А через два года — метеорит Egg Rock, который также состоит из железа, но по размеру эквивалентен теннисному мячу. Этот камень марсоход обнаружил в районе горы Эолида, которая возвышается над кратером Гейла на почти 6 км.

Кстати подобные железные метеориты част опадают на Землю и известно, что у некоторых императоров Японии и у фараона Древнего Египта Тутанхамона был оружие, которое создали из железных метеоритов.

Главная задача марсохода Curiosity на протяжении уже более 10 лет – это выяснить, были ли нужные условия в далеком прошлом на сейчас холодном и пустынном Марсе для зарождения и поддержания жизни. В принципе та же цель стоит и перед марсоходом Perseverance, который исследует поверхность Марса в кратере Езеро на расстоянии в 3,5 тысячи км от Curiosity. Но у Perseverance имеется набор более современных приборов.

Кстати, марсоход Perseverance также собирает образцы горных пород, которые в начале следующего десятилетия будут доставлены ученым на Земле. Если все пойдет по плану, то это будет первый случай в истории, когда образцы с другой планеты смогут исследовать ученые. Что касается метеоритов на Марсе, то в NASA заявили, что марсоходы не собирают их образцы для доставки на Землю, а изучают на месте.